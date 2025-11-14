Colo Colo ya planifica lo que será la próxima temporada, por lo que ya trabaja en la reestructuración que espera hacer en su plantel. Para ello, se esperan movimientos importantes en el Estadio Monumental.

Si bien se espera la salida de varios jugadores, también se vislumbra la llegada de varios refuerzos, quienes llegarán con la misión de levantar al equipo y hacer un mejor papel que aquellos que se marchen.

En ese contexto, desde la directiva de Blanco y Negro estarían tras los pasos de algunas figuras de Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, cuya campaña histórica hizo que sus jugadores estén en carpeta de otros clubes.

👀 Colo Colo quiere reforzar la defensa

Uno de los jugadores que interesa en Colo Colo es Bruno Cabrera, defensor argentino de 28 años que ha sido una de las grandes piezas del elenco pirata. De acuerdo a lo informado por Radio ADN, el zaguero no solo es pretendido por los albos, puesto que Universidad Católica también estaría interesado en contar con sus servicios.

El citado medio detalló que ambos elencos ya iniciaron conversaciones para saber su relación contractual con el equipo dirigido por Esteban González. En el Estadio Monumental lo siguen desde cerca, puesto que la zaga es una de las zonas que necesitan reforzar de cara al 2026.

Esto porque se espera que Sebastián Vegas no continúe en el equipo, pero a él se podrían sumar Alan Saldivia y Emiliano Amor, lo que generaría una urgencia por sumar jugadores en esa posición.

⚽ Las otras figuras de Coquimbo que quiere Colo Colo

El otro futbolista de Coquimbo que interesa en Colo Colo es Francisco Salinas, lateral derecho que está nominado a La Roja para los duelos ante Rusia y Perú. El jugador es otro de los grandes valores del equipo aurinegro y las posibles salidas de Mauricio Isla y de Óscar Opazo generan urgencia en aquella zona.

El tercero es el talentoso volante ofensivo Matías Palavecino, quien ha sido una de las principales figuras de Coquimbo, lo que ha despertado el interés de distintos equipos, por lo que asoma como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado.

Uno de los aspectos que debe abordar el Cacique para ir por estos jugadores es el tema económico, puesto que debe rebajar el costo de su plantilla. Para ello, se espera que puedan salir nombres como Mauricio Isla y Salomón Rodríguez.

