Colo Colo ha tenido un 2025 muy lejos de lo que se esperaba a comienzos del año, cuando se armó no solo para pelear el Campeonato Nacional, sino que para dar un buen papel en la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores que llegó con ese objetivo fue Salomón Rodríguez, delantero uruguayo que arribó desde Godoy Cruz como la gran carta de gol de los albos. Sin embargo, su desempeño en el equipo ha sido decepcionante.

Desde su llegada al Estadio Monumental, el ariete ha convertido solo dos goles, algo que no tiene para nada contenta a la dirigencia de Blanco y Negro, por lo que ya se especula con su posible salida al término de la temporada.

😮 Salomón Rodríguez quiere partir de Colo Colo

Si bien tiene vínculo con el Cacique hasta fines de 2027, fue el propio Rodríguez quien se acercó a la dirigencia presidida por Aníbal Mosa para analizar su situación contractual y analizar su posible salida para el 2026.

Al tener contrato vigente, la opción más factible es un préstamo, algo que ya trabajan en su entorno. “Estamos hablando con el club para buscar la mejor opción para ambas partes, tanto para defender la inversión que hicieron y para el desarrollo deportivo del jugador. Estamos hablando con Colo Colo, es un placer trabajar con ellos”, dijo el representante del jugador, Edison Mastrangelo, en conversación con Radio ADN.

“A veces el jugador necesita un cambio de aire, lo estamos analizando y vamos a resolver en conjunto. A veces se necesita. Si hay que volver, renovado. Si no, por lo menos capitalizar y que él vuelva a ser el jugador que fueron a buscar. No me cierro a ninguna posibilidad. Le fue muy bien en Uruguay y Argentina, son mercados que pueden ser apetecibles para él”, agregó.

⚽ Representante reconoce que Rodríguez no estuvo “a la altura” en Colo Colo

Por otro lado, el agente del futbolista fue consultado si existe algún interés concreto de algún equipo y por qué no logró rendir en el Cacique durante el 2025.

“Va a haber interés. Salomón Rodríguez no estuvo a la altura de lo que puede dar, pero fue un mal año para Colo Colo. A veces esto no es matemáticas, estas cosas pasan”, manifestó el representante.

“Es por la exigencia de Colo Colo y la calidad de plantel que tiene. Él está contento de estar en Chile, sorprendido con lo que es Colo Colo, pero todavía no tenemos un diagnóstico claro”, sentenció.

