El presente de Colo Colo vuelve a sacudirse, y esta vez por un frente que el club no podía permitirse abrir. A un año marcado por tensiones económicas, sanciones deportivas y una planificación trastabillada, el caso de Salomón Rodríguez pasó desde la crítica por rendimiento… al conflicto internacional.

Desde Argentina, Godoy Cruz rompió el silencio y acusó a Blanco y Negro de no haber cumplido con el primer pago del traspaso del delantero. Su vicepresidente habló públicamente, expuso la molestia del club mendocino, aseguró que llevan meses sin respuestas y advirtió que, si la situación no se soluciona, elevarán el caso directamente a la FIFA. Un golpe que llega en uno de los momentos financieros más frágiles que ha enfrentado Colo Colo en los últimos años.

🔥 ¿Cuál es la deuda que reclama Godoy Cruz y por qué involucra a Colo Colo?

El conflicto nace del acuerdo por el fichaje de Salomón Rodríguez, operación que Colo Colo cerró a comienzos de 2025 por cerca de 1,2 millones de dólares por el 50% del pase. Según la dirigencia argentina, la primera cuota pactada nunca llegó a destino.

José Mansur, vicepresidente del club, lo explicó sin rodeos en Radio Cooperativa: “No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, pero todavía no nos han pagado.” Y remató con otra frase que encendió todas las alarmas: “No tenemos explicación, no tenemos noticias.”

Para Godoy Cruz, el atraso excedió cualquier margen razonable. Su paciencia, aseguran, está completamente agotada.

⚠️ ¿Qué dijo Godoy Cruz sobre acudir a la FIFA por el caso Salomón Rodríguez?

El vicepresidente no solo reveló la deuda: también adelantó el camino que tomarán si Colo Colo no responde.

Sus palabras fueron directas: “Estábamos esperando, pero si no hay respuesta, esperaremos unos días más y, de no haber solución, obviamente habrá que iniciar las acciones legales correspondientes.”

Luego detalló el mecanismo que ya evalúan: “En FIFA, si no te pagan, lo inhiben; es más fácil, es matemático. Si después pagan, listo, no hay problema.”

Si Godoy Cruz presenta el reclamo, Colo Colo arriesga inhibición para fichar y un nuevo golpe institucional justo cuando planifica la temporada 2026.

⚽ ¿Por qué este conflicto estalla justo ahora en Colo Colo?

El caso aparece en un momento especialmente delicado para el Cacique:

Colo Colo posee la planilla más cara del fútbol chileno.

del fútbol chileno. Recaudó menos de lo esperado en competencias internacionales.

Sufrió un duro golpe económico por la sanción tras los incidentes en el duelo ante Fortaleza.

Y, a nivel deportivo, el rendimiento de Rodríguez ha sido bajo: dos goles, ambos en Copa Chile, y frecuentes partidos sin ser considerado.

Internamente, el futbolista busca una salida —definitiva o a préstamo— mientras el conflicto administrativo dificulta aún más cualquier movimiento.

🧩 ¿Qué debe hacer Colo Colo para evitar una sanción internacional?

La solución reglamentaria es clara:

Pagar la cuota pendiente o

Presentar documentación que acredite el pago ante las instancias oficiales.

Si el conflicto escala a FIFA, la inhibición de fichajes se vuelve un escenario real, afectando directamente la planificación deportiva de 2026, un año en que el club esperaba reforzarse con fuerza tras el Centenario.

