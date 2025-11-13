Carlos Palacios vive un presente importante en Boca, donde ha sumado minutos, elogios y roce internacional. Pero incluso desde Buenos Aires, su nombre sigue gravitando en Colo Colo cada vez que aparece frente a un micrófono. Y esta vez no fue la excepción.

En conversación con DSports, la “Joya” respondió la pregunta que los hinchas albos no dejan de repetirse desde su salida: ¿volverá algún día al Monumental? Su respuesta —sincera y cargada de nostalgia— desordenó la discusión y reabrió un tema que parecía ya cerrado. Entre recuerdos y una intención que se leyó entre líneas, Palacios dejó claro que su historia en el Monumental quizá no está terminada.

🔥 ¿Qué dijo Carlos Palacios sobre un eventual regreso a Colo Colo?

Admitió que hoy no volvería, pero reconoció que sí quiere regresar en el futuro. “Ahora estoy acá (Boca), estoy feliz, estoy tranquilo. No te diría que volvería ahora en este momento, pero obviamente estando más grande, más maduro, siendo otro tipo de jugador, de persona, me gustaría volver”, declaró en DSports.

⚽ ¿Por qué Carlos Palacios dice que dejó “cosas pendientes” en Colo Colo?

Porque su sueño era jugar en Colo Colo y lo cumplió, pero no logró todo lo que quería.

“Era mi sueño jugar en Colo Colo, siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que igual quedaron cosas pendientes”, afirmó.

Luego añadió una frase que los colocolinos interpretaron como una señal clara: “Cuando llegó esta oferta, conversé con las personas que tenía que conversar y dije que me quería ir bien, por la puerta grande. Así pasó”.

📅 ¿Cuándo podría concretarse el regreso de Palacios a Colo Colo?

Él mismo reconoce que no será ahora, pero sí lo imagina más adelante. “Más grande, más maduro, siendo otro tipo de jugador, otra persona, obviamente me gustaría volver”, reiteró.

Hoy Boca Juniors es su presente, con 32 partidos disputados y participación en el Mundial de Clubes. En 2026 jugará Copa Libertadores, lo que hace improbable un retorno inmediato a Macul.

🏆 ¿Qué títulos ganó Carlos Palacios con Colo Colo?

Con el Cacique conquistó los tres trofeos del fútbol chileno:

Campeonato Nacional

Copa Chile

Supercopa

Pero dejó la frase que mantiene viva la ilusión alba: “Me gustaría volver y ganar un par de cosas que quedaron ahí pendientes, obviamente”. Su objetivo, según interpretan los hinchas, apunta a competir y pelear internacionalmente con el club.

📊 ¿Cuáles fueron los números de Palacios en su etapa en Colo Colo?

Durante 2023–2024, el volante disputó 77 partidos entre competencias locales e internacionales.

Sus cifras:

26 goles

16 asistencias

3 títulos

Un rendimiento que lo convirtió en una de las figuras más determinantes del equipo durante ese periodo.

