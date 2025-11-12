Una gran polémica ha vivido Colo Colo en los últimos días, luego de que su capitán Esteban Pavez dijera que U Católica es la “institución más grande de Chile” en declaraciones al Sifup, lo que causó ronchas en los hinchas y generó opiniones de compañeros y hasta Aníbal Mosa.

En las horas recientes, el exjugador del Cacique Carlos Palacios también entregó su opinión sobre cuál es el equipo más grande de nuestro país.

⚪⚫ Carlos Palacios y el equipo más grande de Chile: ¿Es Colo Colo?

Fue en diálogo con DSports que Carlos Palacios entregó su opinión, aunque no a raíz de los dichos de Esteban Pavez, sino que de forma espontánea.

“A pesar de que quizás no fue el mejor año, Colo Colo sigue siendo el equipo más grande y el más importante del país”, señaló la Joya.

Cabe destacar que Pavez aclaró, en esa misma conversación con el Sifup, que se refiere a lo institucional, ya que considera que Colo Colo “es el equipo más grande del país”.

🗣️🧐 Carlos Palacios y su análisis del mal momento de Colo Colo

Además, Carlos Palacios tuvo palabras para el mal momento de Colo Colo: “Lastimosamente fue un año no tan bueno, quizás como se esperaba, como la gente quería o como los mismo jugadores, pero son momentos. Capaz que agarró una mala racha y le costó levantarse. ”.

“Obviamente siempre veo los partidos, a veces hablo con amigos, me comentan cuando capaz juegan a la misma hora que jugamos nosotros (Boca Juniors), así que comúnmente estoy viendo lo que pasa con Colo Colo… Yo creo que todos saben lo que representa esa camiseta y capaz que el otro año sea mucho mejor”, añadió.

🔁 Carlos Palacios y sus opciones de volver a Colo Colo

Finalmente, Carlos Palacios se refirió a la posibilidad de volver a Colo Colo: “Ahora estoy acá (Boca Juniors), estoy feliz, estoy tranquilo. No te diría que volvería en este momento, pero obviamente más grande, más adelante, más maduro, siendo otro tipo de jugador y otra persona, me gustaría volver”.

“Era mi sueño en su momento jugar por Colo Colo. Siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que igual quedaron cositas pendientes ahí”, sentenció.