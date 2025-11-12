En Macul ya se da por hecho que Salomón Rodríguez tiene las horas contadas en Colo Colo. El delantero uruguayo, que llegó como apuesta fuerte del club, pasó de ser la esperanza goleadora a protagonista de una historia marcada por la frustración. Y ahora, tras una señal inesperada, todo indica que el adiós está más cerca que nunca.

El atacante de 25 años lleva semanas fuera de las citaciones de Fernando Ortiz. Ni lesiones ni suspensiones: simplemente, perdió terreno y ya no entra en los planes del cuerpo técnico. Pero lo que encendió las alarmas fue su reciente reunión con la directiva, un gesto que reveló su intención de cerrar anticipadamente su etapa en el Cacique.

⚽ Salomón Rodríguez en Colo Colo: un ciclo que parece cumplido

Según informó el periodista Cristián Alvarado, el jugador se sentó a conversar con la gerencia deportiva para analizar una fórmula que le permita marcharse en diciembre, pese a tener contrato vigente hasta 2027. El propio Rodríguez habría manifestado su deseo de buscar nuevos desafíos y no continuar en un entorno donde ya no se siente cómodo.

En el Monumental entienden que la relación está desgastada. El uruguayo no logró consolidarse ni responder a la inversión que hizo el club por su pase, y su nivel actual deja pocas dudas de que un cambio de aires sería lo mejor para ambas partes.

Salomón Rodríguez se acercó a la dirigencia de ByN para analizar su situación contractual y buscar una salida de cara al 2026. El delantero uruguayo de Colo-Colo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Una posibilidad es partir a préstamo @adnradiochile pic.twitter.com/E315mDvsoC — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) November 12, 2025

🚨 Sin goles ni confianza: el paso final de una historia sin retorno

Su último gol fue hace 9 meses en Copa Chile y su aporte en cancha ha sido mínimo. La paciencia de los hinchas se agotó y el silencio del técnico solo confirma lo evidente: Rodríguez ya no tiene lugar en el plantel.

El adiós parece cuestión de tiempo. Y en Colo Colo, más que lamentos, se respira alivio ante el inminente cierre de un ciclo que nunca logró despegar.