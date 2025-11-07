La estadía de Salomón Rodríguez en Colo Colo ha estado muy lejos de lo esperado. El delantero llegó a principios de año como la nueva carta goleadora del equipo, sin embargo, su paso por el club ha estado marcado por las lesiones.

Desde su arribo, el atacante ha jugado 1.049 minutos, pero solo registra dos anotaciones en 24 partidos, números que no solo inquietan a los hinchas, sino que también hacen evaluar su continuidad al término de la temporada.

De hecho, de los últimos seis partidos del Cacique en el Campeonato Nacional, Rodríguez solo ha visto acción 13 minutos. Sin embargo, esta situación está lejos de cambiar, puesto que el ariete tampoco dirá presente frente a Unión Española.

🤕 Lesión deja fuera a Salomón Rodríguez en Colo Colo

Los problemas para Salomón Rodríguez parecen de nunca acabar y en las últimas horas se confirmó que el atacante quedó descartado del partido frente a los hispanos por el torneo producto de problemas físicos.

Según informó el periodista Rodrigo Gómez en Radio Cooperativa, el delantero sufrió una lesión muscular, la cual le impide estar en el compromiso que se jugará este sábado en el Estadio Santa Laura.

La noticia llega en el peor momento para Colo Colo, puesto que necesita de todos para sacar la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro partidos que restan en el torneo para conseguir un cupo a un torneo internacional el próximo año.

😮 ¿Seguirá Salomón Rodríguez en Colo Colo?

El desempeño de Salomón Rodríguez preocupa al interior de Colo Colo. Y es que sus números no reflejan lo que esperaba la dirigencia de Blanco y Negro cuando lo contrataron a inicios del 2025.

Por ello, es uno de los principales apuntados para dejar el club al término de la temporada, donde se espera que la concesionaria que rige los destinos del Cacique realice una importante reestructuración en el plantel con el objetivo de abaratar costos.

Si bien aún se desconoce qué pasará con Rodríguez, esta nueva lesión complica sus aspiraciones en el elenco albo y lo deja en la cuerda floja pensando en el futuro.

