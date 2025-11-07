Colo Colo ya palpita la recta final del Campeonato Nacional, en la cual le restan cuatro partidos y si quiere conseguir un boleto a copas internacionales el 2026, deberá ganarlos todos.

Actualmente los albos marchan en el octavo lugar a cinco puntos de Audax Italiano, equipo que se está quedando con el último cupo a la próxima Copa Sudamericana. Por ello, con 12 unidades en disputa, el equipo no tiene margen de error.

Fernando Ortiz, director técnico del Cacique, es consciente de ello, por lo que frente a Unión Española prepara algunas modificaciones y se espera que forme con un equipo ultra ofensivo en el Estadio Santa Laura.

😮 La gran sorpresa de Colo Colo vs Unión Española

Ante los hispanos, Colo Colo no podrá contar con el suspendido Víctor Felipe Méndez ni con Arturo Vidal, quien el pasado jueves confirmó que algunas molestias físicas le impedirán decir presente en Independencia.

Con estas bajas obligadas, se esperaba que Esteban Pavez volviera a la titularidad, sin embargo, el estratega de los blancos optó por mantener al capitán del equipo en la banca y hacer un cambio en el esquema.

De esta forma, según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la gran novedad en la oncena estelar será la inclusión de Marcos Bolados, quien acompañará a Lucas Cepeda y a Javier Correa en el ataque.

⚽ La formación de Colo Colo vs Unión Española

Con el ingreso de Marcos Bolados desde el primer minuto, Colo Colo pasará de su tradicional 4-4-2 a un 4-3-3, por lo que Javier Correa tendrá más compañía en la ofensiva del elenco albo.

De esta forma, Colo Colo saltará a la cancha con Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados en ataque.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

🔗 Sigue el día a día de Colo Colo y toda la cobertura de su duelo frente a Unión Española en Al Aire Libre.