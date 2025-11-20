Colo Colo enfrenta este domingo a La Calera en el estadio Monumental por la Fecha 28 del Campeonato Nacimiento 2025: los Albos necesitan la victoria para mantenerse firmes en su arremetida para capturar un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Para este duelo, Fernando Ortiz decidió el regreso a la titularidad de un cuestionado futbolista, que principalmente en las últimas semanas ha sido criticado duramente por los hinchas.

🧐 El sorpresivo retorno a la oncena titular de Colo Colo

Se trata de Sebastián Vegas: el defensa había recibido muchas críticas en las últimas semanas por su expulsión ante Limache en el estadio Monumental, lo que le significó una fecha de suspensión y otra de no consideración por parte del DT.

No obstante, para Fernando Ortiz esta falta ya prescribió y volverá a considerar a Sebastián Vegas en la titularidad, junto a otro que regresa: el uruguayo Alan Saldivia.

Esta dupla sorprende, ya que, al margen de la suspensión de Jonathan Villagra por tarjeta roja, Emiliano Amor venía cumpliendo buenas actuaciones, aunque al parecer no fueron suficientes para Ortiz.

1️⃣1️⃣ La formación de Colo Colo vs La Calera

Con este panorama, la formación de Colo Colo vs La Calera será: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Méndez, Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Javier Correa.

Vuelve Vidal tras dos fechas fuera por lesión y queda fuera Claudio Aquino por acumulación de tarjetas amarillas, luego de su última amonestación ante Unión Española.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs La Calera?

Colo Colo recibe a La Calera el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este compromiso debes sintonizar TNT Sport en tu señal de TV cable o TNT Sports en HBO Max en streaming.

