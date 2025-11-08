Faltan dos semanas para el duelo de Colo Colo vs La Calera en el estadio Monumental, pero el Cacique ya tiene dos bajas confirmadas para ese partido, las que pueden perjudicarle en un duelo clave en la lucha por clasificar a una copa internacional para 2026.

El director técnico Fernando Ortiz tendrá una importante tarea para rearmar el equipo para ese compromiso, sobre todo pensando en que reconoció que este sábado ante Unión Española no quedó conforme con el rendimiento colectivo del equipo, aunque sí con la entrega y carácter de los jugadores.

❌ Las dos bajas de Colo Colo para el duelo ante La Calera

Se trata de los futbolistas Jonathan Villagra y Claudio Aquino, jugadores que están suspendidos para el duelo ante Unión La Calera, que se jugará en día y horario por confirmar, tras la fecha FIFA.

Villagra no jugará debido a la expulsión por doble amarilla que sufrió en el duelo ante Unión Española, que complicó a los Albos en ese partido y el siguiente.

El caso de Aquino es por acumulación de amarillas: el argentino, ex Vélez Sarsfield fue amonestado por demorarse en salir ante los hispanos, situación muy evitable y que ahora obliga al DT a buscar fórmulas, ya que no hay un jugador con características similares en el plantel.

🔁 Los retornos que tendrá Colo Colo ante La Calera

De todas maneras, hay dos jugadores que volverán a estar disponibles para Fernando Ortiz en el duelo de Colo Colo ante Unión La Calera, que pueden ayudar al DT en la problemática de recomponer el equipo.

Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez son los futbolistas que estarán de vuelta contra los Cementeros en el recinto de Macul: en el caso del King porque está prácticamente recuperado de dolencias musculares sufridas ante Limache y que lo sacaron los dos últimos partidos, mientras que Méndez vuelve de una suspensión por tarjetas amarillas, sufrida tras el partido con Ñublense en Chillán.

📲 Las informaciones de Colo Colo puedes encontrarlas siguiendo nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también conocerás todas las noticias del fútbol y deporte chileno.