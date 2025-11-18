Una de las novelas que rodea a Colo Colo de cara al mercado de pases de verano tiene que ver con el futuro de Cristián Zavala, quien por contrato debiese regresar a Pedrero al término de la temporada de su préstamo en Coquimbo Unido, un tira y afloja que ha dado que hablar estas últimas semanas.

En los últimos días desde el flamante campeón del fútbol chileno alzaron la voz al dar a conocer su intención de que Zavala permanezca un tiempo más en el club, postura similar a la del propio jugador, y recientemente hubo novedades sobre una reunión que puede resultar decisiva para aclarar qué ocurrirá con Zavala y si se cumplirá el deseo de los aurinegros o deba volver a Colo Colo.

⚽ Zavala parece estar más cerca de seguir en Coquimbo que volver a Colo Colo

En medio de este escenario sobre qué le depara a Cristián Zavala de cara al 2026 y tanto con el Cacique como el cuadro Pirata involucrados surgió un nuevo actor que modifica el panorama para darle un desenlace a esta novela.

Y es que aunque el extremo de 26 años tiene la obligación de volver a Colo Colo de su préstamo, en las últimas horas el periodista Cristián Alvarado indicó en el programa De Puntete que el agente de Zavala, a quien lo representa Mundo Futuro, se reunirá con el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa para buscar que el jugador continue en el Barbón el próximo año.

La idea de Zavala y su entorno es que permanezca en Coquimbo para poder jugar la Copa Libertadores 2026, panorama que dificulta las intenciones del Cacique por recuperarlo en el rearmado del plantel para el próximo año.

Zavala ha tenido un gran segundo semestre junto a Coquimbo/ © Photosport

📊 Los números de Cristián Zavala este 2025 con Coquimbo