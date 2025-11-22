Este domingo, mientras la Universidad de Chile enfrente a O’Higgins por el Campeonato Nacional, un ídolo de la institución estará jugando su último partido como profesional. Hablamos de Matías Rodríguez, quien hace algunos días anunció que colgará los botines de manera definitiva tras el duelo entre Deportes Melipilla y Real San Joaquín por la Segunda División.

A poco más de 24 horas para su gran despedida de la actividad, el defensa más goleador en la historia de la U conversó en exclusiva con Al Aire Libre, donde reconoció que se encuentra “tranquilo, obviamente cuando se acerque el día del partido quizás más ansioso porque sabemos que es el final, pero en este momento estoy tranquilo”.

Mientras comparte con algunos amigos a la espera de su adiós definitivo del fútbol, hizo un repaso de su carrera, confesó cuál fue su gran deuda con los universitarios y no descartó volver al Centro Deportivo Azul en el futuro.

⚽ Las últimas horas de Matías Rodríguez como futbolista profesional

Rodríguez, que actualmente reside en Melipilla, vive días especiales. Mientras prepara su último duelo vistiendo la camiseta de los Potros, dice estar “recordando muchas cosas de cuando arranqué… en un abrir y cerrar de ojos ya estamos culminando la carrera. Hay muchos recuerdos, anécdotas, viaje”.

“Son muchas las cosas que se vienen a la memoria por varios pasajes, pero recordándolo de la mejor manera, con alegría. Seguramente cuando pase el tiempo dimensionaré lo que logré como jugador”, agregó.

El argentino nacionalizado chileno aprovechó para rememorar la oportunidad en la que dejó el fútbol en 2022 y explicó por qué decidió volver a la actividad. “En ese momento pensé que era lo correcto. No es que haya estado equivocado, sino que fue una decisión que quizás fue algo apresurada. Pero en ese momento tomé la decisión pensando que era lo mejor. Obviamente volví a jugar y pareciera que en ese momento no fue lo más acertado. Pero estoy feliz porque pude volver a una cancha y retirarme jugando, y con la gente. Por ahí en Defensa y Justicia cuando me retiré los últimos partidos ni siquiera entraba, estaba en la banca y no pude terminar dentro de una cancha”, reconoció.

🔵 El sueño frustrado de Matías Rodriguez en la U de Chile

Coincidentemente, mientras Matías Rodríguez esté jugando su último partido en el profesionalismo, la Universidad de Chile, el equipo que marcó gran parte de su carrera, también estará en la cancha. El defensor confesó que “algo pendiente que me quedó, por lo menos con la U, fue retirarme con la gente del club, con la hinchada que me bancó en todo momento”.

Sin embargo, adelantó que “ya estamos en la organización del partido de despedida que será entre mayo y junio del 2026”.

Por otro lado, pese a que lo ganó prácticamente todo con la camiseta azul, el zaguero con más goles en la historia del club reveló cuál es la espina que le quedó en sus dos períodos. “Sé que es complicado… ya de por sí es difícil jugar una copa internacional y jugar una final de Libertadores con la U hubiese sido grandioso. Estuve cerca el 2010 y el 2012, y venía del 2009 con Nacional, así que estuve ahí”, indicó.

👀 La vida después del retiro y el posible retorno a la U de Chile

Por último, Matías Rodríguez no ocultó su deseo de regresar a Universidad de Chile en el futuro en algún cargo administrativo o dirigiendo en divisiones inferiores e incluso adelantó conversaciones con gente del club.

“El otro día estuve hablando con Manuel Mayo, tuvimos una charla interesante donde me preguntó qué intenciones tenía, qué quería hacer. Me preguntó si había hecho el curso de entrenador como para una posible categoría, pero quedó en una charla más como tantas que hemos tenido. Pero sí, me gustaría ser entrenador, me gusta todo lo que sea relacionado con el fútbol”, manifestó.

Por último, detalló qué le depara la vida tras su retiro. “Gracias a Dios tengo varias cosas que hacer. Armamos una escuelita cerca de Melipilla que se llama Escuela Formativa MR6, que ya empezamos hace cuatro meses más o menos. Ahora queremos armar algo en Malloco… todo enfocado en la educación y en el acompañamiento de los chicos. Me gusta acompañar a los compañeros que tal vez no tienen la posibilidad de tener representante, ayudarlos a que tengan un mejor futuro o hacerlos tomar mejores decisiones. Hay varias cosas que se pueden dar, pero todo relacionado al fútbol”, sentenció.

🔗 Para no perderte las noticia relacionadas con la U de Chile sigue a Al Aire Libre.