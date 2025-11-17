Matías Rodríguez marcó época en el fútbol chileno. El lateral derecho dejó huella en el balompié nacional, donde no solo se convirtió en multicampeón con la Universidad de Chile, sino que también alcanzó un histórico hito con la camiseta azul.

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 convirtió 57 goles con la U, lo que lo convirtió en el defensa más goleador en la historia del Romántico Viajero.

Sin embargo, lejos de aquellos días, el exseleccionado argentino está en el ocaso de su carrera e incluso fijó fecha para su último partido, el cual lo hará defendiendo a Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional.

😮 Matías Rodríguez anuncia su retiro del fútbol

El carrilero derecho colgará los botines el próximo fin de semana. Rodríguez jugará su último partido como profesional este domingo 23 de noviembre desde las 19:00 horas en el Estadio Soinca Bata frente a Real San Joaquín, según confirmó Deportes Melipilla a través de un comunicado.

“Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha. Este partido será más que un encuentro deportivo: será un homenaje a un futbolista ejemplar, a un líder tanto dentro como fuera del campo, a un símbolo de esfuerzo, humildad y compromiso por nuestros colores”, señaló el elenco de los ‘Potros’.

Rodríguez se ganó el cariño de la escuadra melipillana tras ser fundamental en el ascenso a la Primera B en la temporada 2024, pero que por problemas administrativos finalmente se tuvieron que quedar en Segunda División este 2025.

⚽ Los números de Matías Rodríguez en la U de Chile

Matías Rodríguez arribó a Universidad de Chile el 2010 tras su paso por Nacional de Montevideo en Uruguay. En su primera temporada jugó más de 40 partidos y anotó siete goles.

Sin embargo, su consolidación llegó de la mano de Jorge Sampaoli, donde se adueñó de la banda derecha. En su año más goleador, el trasandino llegó a convertir 19 tantos en 59 partidos. Si bien dejó los azules para jugar en Sampdoria y Gremio, retornó en la temporada 2015 para permanecer hasta el 2020.

En total, jugó 339 partidos con la camiseta de la U, anotó 57 goles y aportó 37 asistencias, siendo uno de los jugadores más determinantes del último tiempo. Además, conquistó ocho títulos con los universitarios, entre ellos, la Copa Sudamericana.

