La histórica campaña de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional sigue dando que hablar. Los piratas se coronaron campeones por primera vez en sus 67 años el pasado 2 de noviembre, cuando derrotaron por 2-0 a Unión La Calera.

La campaña contra todo pronóstico del equipo dirigido por Esteban González podría seguir recibiendo reconocimientos. Los aurinegros solo han sufrido una derrota a lo largo del torneo y se encuentran persiguiendo un récord que Universidad de Chile estableció hace más de 60 años.

Sin embargo, la escuadra del Barbón también acapara las miradas desde el extranjero, puesto que su rendimiento superó al de uno de los elencos más poderosos del mundo.

🤩 Coquimbo alcanza récord tras aplastar marca del Bayern Múnich

El pasado 8 de noviembre, Coquimbo Unido derrotó a domicilio a Palestino y consiguió su victoria 15 de manera consecutiva, lo que demuestra su supremacía absoluta en el Campeonato Nacional.

Sin embargo, los piratas no solo destacan en el fútbol chileno, puesto que con su triunfo sobre los árabes, registraron la racha activa más larga en torneos nacionales a nivel mundial.

De acuerdo a un análisis de Apuesta Legal Chile, el cual compara el rendimiento de clubes en las 20 principales ligas del mundo –según Sofascore–, los aurinegros superaron incluso al Bayern Múnich. Y es que mientras el Barbón se impuso en La Cisterna, los bávaros igualaron y se quedaron en 11 triunfos al hilo.

De esta forma, la escuadra dirigida por González se consolidó como el equipo con la mejor seguidilla de partidos ganados en todo el mundo en el período analizado. Algo que llama la atención es la diferencia en las plantillas, puesto que el equipo chileno está valorado en alrededor de 10,38 millones de euros, según transfermarkt, mientras que el conjunto alemán asciende a €951,65 millones.

🏴‍☠️ Coquimbo va tras el récord del Ballet Azul

Si bien aún está muy lejos del récord mundial de victorias consecutivas del Al Hilal de Arabia Saudita, equipo que sumó 34 victorias seguidas entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Coquimbo está muy cerca de igualar la histórica marca del Ballet Azul.

El recordado elenco de Universidad de Chile consiguió 16 triunfos al hilo entre 1963 y 1964, uno más que los piratas. Por ello, de vencer a La Serena en el clásico de la Cuarta Región, los aurinegros compartirán este registro con los universitarios.

Algo que le pone aún más condimento a esta situación, es que de vencer a los papayeros, lo de González igualarán el récord de la U y podrían superarlo la fecha siguiente cuando los visiten por el Campeonato Nacional.

