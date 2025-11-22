O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

El compromiso entre celeste y azules será clave en las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por acceder a la próxima Copa Libertadores, puesto que ambos elencos se encuentran peleando palmo a palmo por un cupo al máximo certamen continental.

Los rancagüinos marchan terceros en la tabla de posiciones con 50 puntos, por lo que se están quedando actualmente con el Chile 3. La U, en tanto, se encuentra en el cuarto puesto con 48 unidades.

⚽ O’Higgins vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 O'Higgins Sin Comenzar Universidad de Chile Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 6 – 0 O'H 31/05/2025 UNI 4 – 0 O'H 17/08/2024 UNI 1 – 0 O'H 16/03/2024 UNI 2 – 5 O'H 07/08/2023 UNI 3 – 5 O'H 21/06/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs U de Chile?

O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile juegan este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

📅Fecha: Domingo 23 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

🏟️Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)

📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs U de Chile?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs U de Chile

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Joaquín Arrué

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Manuel Marín

🧾 El XI de O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Juan Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Felipe Faúndez, Rodrigo Godoy y Maximiliano Romero. DT: Francisco Meneghini.

🧾 El XI de U de Chile vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández. DT: Gustavo Álvarez.