O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
El compromiso entre celeste y azules será clave en las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por acceder a la próxima Copa Libertadores, puesto que ambos elencos se encuentran peleando palmo a palmo por un cupo al máximo certamen continental.
Los rancagüinos marchan terceros en la tabla de posiciones con 50 puntos, por lo que se están quedando actualmente con el Chile 3. La U, en tanto, se encuentra en el cuarto puesto con 48 unidades.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs U de Chile?
O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile juegan este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
- 📅Fecha: Domingo 23 de noviembre
- 🕗Horario: 18:00 horas
- 🏟️Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)
📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs U de Chile?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs U de Chile
- Árbitro: Franco Jiménez
- 1er asistente: Eric Pizarro
- 2do asistente: Joaquín Arrué
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Manuel Marín
🧾 El XI de O’Higgins vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Juan Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Felipe Faúndez, Rodrigo Godoy y Maximiliano Romero. DT: Francisco Meneghini.
🧾 El XI de U de Chile vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández. DT: Gustavo Álvarez.