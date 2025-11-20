Universidad de Chile tiene puesto su foco en O’Higgins de Rancagua, su próximo rival por el Campeonato Nacional en un duelo que podría definir su futuro en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, los azules observan de reojo lo que pueda ocurrir en el próximo mercado, donde no solo se esperan algunas salidas, sino que también contemplan sumar algunos jugadores para reforzar al plantel.

En medio de esta situación, en las últimas horas un particular hecho ilusionó a los fanáticos de la U, puesto que el club y un histórico de la institución tuvieron un amable intercambio que emocionó a más de alguno.

👀 El guiño de U de Chile a un histórico

Se trata de Eduardo Vargas, histórico delantero de Universidad de Chile que actualmente milita en Audax Italiano. Si bien ‘Turboman’ estuvo muy cerca de arribar a los azules, finalmente no llegaron a un acuerdo y terminó firmando por el elenco itálico.

Sin embargo, el atacante podría ser una opción para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada, por ello, en las últimas horas un intercambio que tuvo el club con el goleador generó esperanzas en los hinchas.

Esto porque este jueves el segundo máximo goleador histórico de La Roja cumplió 36 años, por lo que la U le dedicó un afectuoso saludo, el cual fue respondido por el artillero.

😮 El sorpresivo intercambio entre la U de Chile y Eduardo Vargas

A través de su Instagram oficial, la U de Chile compartió una fotografía de Eduardo Vargas festejando uno de los dos goles que anotó en la final de vuelta de la Copa Sudamericana 2011 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, junto a un pequeño mensaje.

“Felicidades al máximo goleador de torneos internacionales con la U en el pecho. Feliz cumpleaños, Eduardo Vargas”, publicaron los universitarios.

La respuesta del atacante no se hizo esperar y comentó la publicación con tres emojis de corazón, provocando la locura de los hinchas, puesto que su mensaje ya cuenta con casi seis mil ‘me gusta’ y muchos piden su regreso.

🔗 Para seguir la actualidad de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.