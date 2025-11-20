Universidad de Chile vive semanas decisivas en su pelea por cerrar el año con el cupo a la Copa Libertadores asegurado. El plantel de Gustavo Álvarez sabe que no hay margen de error y que cada pieza del once titular cuenta para enfrentar el tramo final.

En ese escenario, uno de los golpes más duros fue la lesión de Lucas Assadi, quien sufrió un desgarro profundo durante el último Clásico Universitario, dejando a la U sin su principal generador de juego. Sin embargo, lo que parecía un diagnóstico desalentador hoy toma un giro inesperado.

🔵 Recuperación de Assadi: señales que ilusionan en la U

Según la información de Emisora Bullanguera, el volante se sometió a nuevos exámenes médicos que arrojaron resultados sorprendentemente positivos. La cicatrización avanzó más rápido de lo previsto, generando optimismo inmediato en el cuerpo técnico.

Por lo mismo, en el Centro Deportivo Azul no descartan un escenario impensado hace solo días: que el “10” pueda decir presente en la última fecha del torneo.

🔵 Lo que significa su regreso para el cierre azul

La U disputa sus últimos compromisos con la presión de asegurar presencia internacional para 2026. Sin Assadi, el equipo perdió creatividad entre líneas y profundidad ofensiva, factores clave en el modelo de Álvarez.

Por eso su posible reaparición, se interpreta como una inyección anímica y futbolística. El mediocampista ya trabaja bajo un plan individualizado y el club seguirá monitoreando su evolución día a día.