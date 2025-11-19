U de Chile tendrá un duelo directo en la carrera por el Chile 2 este domingo 23 de noviembre cuando visiten a O’Higgins en El Teniente de Rancagua por la Fecha 28 del Campeonato Nacional, cruce que puede ir decidiendo la suerte de ambos en esta lucha por meterse en el glorioso torneo de clubes de Sudamérica para el 2026.

De cara a este encuentro con el Capo de Provincia en la U ya han ido planificando el partido aún con la sensible baja de Lucas Assadi, quien sigue fuera de las canchas producto del desgarro que lo afectó en el último clásico ante U. Católica, una lesión de la cual el talentoso volante ha ido evolucionando pero por la que los azules no quieren arriesgar una recaída.

⚽ En la U se resignan con recuperar a Assadi este 2025

Si bien es cierto que el panorama de Assadi es perderse el resto de lo que queda de la presente temporada en la hinchada de U de Chile había una cuota de ilusión con que pudiese estar de vuelta con miras al duelo con Coquimbo Unido del próximo 1 de diciembre, sin embargo, el escenario parece estar lejano a ese deseo.

Esto, porque en las últimas horas el periodista Marcelo Díaz contó en TNT Sports que en la U no están seguros de apurar el regreso de su gran figura en este segundo semestre. “Pregunté y estaba la sonrisa esbozada en la U por la formación de La Roja donde no jugaban Hormazábal, Altamirano y Sepúlveda (mirando al partido con O’Higgins), y cuando pregunté por Assadi para las dos últimas fechas cambió a ceño fruncido inmediatamente”, indicó el comunicador.

“Me dijeron que difícil para el partido con Coquimbo del 1 de diciembre y difícil para el duelo con Iquique. Están en proceso, se le aplicó un tratamiento con plaquetas para acelerar, pero fue un desgarro importante, con compromiso semitendinoso, y eso hace que sea mucho más compleja la recuperación, así que lo ven difícil, sería apurarlo y para qué”, añadió sobre la decisión en la U con Assadi.

Así mismo, subrayó que: “Creen en Universidad de Chile que esto puede ser riesgoso para sufrir una nueva lesión y se retrase, a pesar de que después vienen las vacaciones y es un mes, pero prefieren que las vacaciones las pase ya casi recuperado que en proceso de recuperación nuevamente. Entonces están ahí, analizándolo, viéndolo, día a día, como va evolucionando, sigue haciendo trabajo kinésico pero se ve difícil que pueda estar en las últimas dos fechas”.

Assadi no volverá a jugar este 2025 con la U/ © Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

La U visitará a O’Higgins este domingo 23 de noviembre en el Estadio El Teniente, a partir de las 18:00 horas de nuestro país.