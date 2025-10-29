U de Chile enfrenta este jueves el partido más importante en sus últimos años: los Azules visitan a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025, con la ilusión de meterse en una nueva definición internacional tras 14 años (ganó el mismo torneo en 2011).

Para este duelo tiene un gran dolor de cabeza, dado que su gran figura del segundo semestre Lucas Assadi sufrió un desgarro el fin de semana pasado ante U Católica y se pierde este compromiso en Argentina, siendo una baja más que sensible para la escuadra de Gustavo Álvarez.

📊 Los números de U de Chile sin Lucas Assadi en esta temporada

Es por esto que, revisamos las estadísticas de U de Chile sin Lucas Assadi en esta temporada y el resultado ilusiona a los hinchas universitarios de cara al duelo con Lanús por la Copa Sudamericana.

Los números de la U sin Assadi son más que positivos: el equipo jugó 16 partidos sin este futbolista, consiguiendo 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En torneos internacionales, U de Chile jugó 5 partidos sin Lucas Assadi (todos en Copa Libertadores), con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Lanús vs U de Chile?

U de Chile visita a Lanús este jueves a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires (Argentina) por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 (2-2 en la ida en el estadio Nacional).

📆 Jueves 30 de octubre de 2025

⏰ 19:00 horas de Chile y Argentina / 00:00 GMT

🏟️ Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires (Argentina)

📺 ¿Dónde ver el Lanús vs U de Chile?

Para ver este duelo por TV debes acceder a las señales de pago de ESPN y Dsports. Si quieres ver el compromiso por streaming debes acceder a Disney +, DGO y Amazon Prime Video.

💻 TV: ESPN / DSports

📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar

💻 TV: ESPN / DSports

📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar