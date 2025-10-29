Lanús vs U de Chile vuelven a verse las caras este jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará imponer su jerarquía como local tras rescatar un empate 2-2 en la ida. En frente, el equipo de Gustavo Álvarez llega con la ilusión intacta y la meta de convertirse en el primer club chileno en alcanzar dos finales de la Sudamericana, tras la consagración de 2011.

El empate en Santiago dejó la llave completamente abierta. Rodrigo Castillo anotó dos goles para el Granate, mientras que Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, de penal en el minuto 98, igualaron para los azules.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Lanús vs U de Chile?

El partido de vuelta se disputará el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (Argentina y Chile), en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

📅 Día: Jueves 30 de octubre

Jueves 30 de octubre 🕖 Hora: 19:00 (Argentina y Chile)

19:00 (Argentina y Chile) 🏟️ Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (Buenos Aires)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Lanús vs U de Chile por Copa Sudamericana?

La transmisión oficial estará disponible a través de:

TV: ESPN – DSports (610 / 1610)

Streaming: DGO (DirecTV Go), Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar

Cobertura minuto a minuto:

📝 La formación de Lanús vs U de Chile

El XI de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

📝 La formación de U de Chile vs Lanús

El XI de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

DT: Gustavo Álvarez.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro de Lanús vs U de Chile?

La Conmebol designó una terna completamente venezolana: Alexis Herrera será el juez principal, asistido por Lubin Torrealba y Alberto Ponte. El cuarto árbitro será Alejandro Velázquez, mientras que en el VAR estarán Ángel Arteaga (VAR principal) y Reyes Soto (AVAR 1). El asesor de árbitros será Hilton Moutinho (Brasil) y el Quality Manager, Oswaldo Segura (Ecuador).

🆚 ¿Cómo llegan Lanús y U de Chile a la semifinal vuelta?

Lanús mantiene un registro imponente como local en la Sudamericana: perdió solo uno de sus últimos 13 partidos en fases eliminatorias (9V – 3E – 1D). Aquella caída fue precisamente en semifinales del año pasado ante Cruzeiro (0-1).

Universidad de Chile, en tanto, se aferra a la historia. En las dos series de torneos Conmebol en las que empató la ida jugando en casa, logró avanzar: ante Emelec (2012) e Independiente del Valle (2013).

Además, si clasifica, se convertirá en el primer club chileno en llegar a dos finales de Copa Sudamericana, superando a Colo Colo.

🗓️ ¿Cuándo se juega la gran final de la Copa Sudamericana 2025?

La final única se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay (Ueno La Nueva Olla), con horario por confirmar.

El ganador del cruce entre Lanús y Universidad de Chile enfrentará a Atlético Mineiro (Brasil) que dejó en el camino a Independiente del Valle (Ecuador) en Belo Horizonte.

