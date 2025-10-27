La U de Chile vivió una semana intensa con un empate frente a Lanús y una derrota ante la U Católica, partido que dejaron bajas e incertidumbres antes del duelo de revancha ante los argentinos por Copa Sudamericana, el duelo más importante de la temporada para la U.

Sabiendo que la ilusión está a tope entre los hinchas y la ansiedad está alta entre los protagonistas, le consultamos a la IA cómo se resolverá esta llave de Sudamericana.

Los números son brutales y no dejan espacio para la épica de la U de Chile en Buenos Aires. El modelo ha considerado las lesiones de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda y esto termina por reducir las opciones de la U frente a Lanús.

📊Los números no están a favor de la U de Chile

Le hemos pedido a la IA Generativa Perplexity que procese toda la información de la U de Chile y Lanús de toda la temporada, que evalúe situaciones históricas y simule todos los diversos futuros para el duelo de revancha, arrojando resultados demoledores para las aspiraciones azules.

En los 90 minutos reglamentarios, Lanús ganará en 61.6% de los casos, habrá empate en 23.5%, y Universidad de Chile vencerá solo en 14.9% de las simulaciones.

Desglosando aún más los datos:

Probabilidad de que Lanús clasifique: 72.2%

Probabilidad de que U de Chile clasifique: 27.8%

Resultado más probable: Lanús 1-0 (se repitió 18.3% de las veces)

Estos porcentajes consideran que si el partido termina empatado por cualquier marcador, la serie se definirá directamente desde los doce pasos sin tiempo extra, según el reglamento de Conmebol para semifinales. En ese escenario de penales, las probabilidades se distribuyen 50-50 para ambos equipos.

🎯 Estos son los resultados más probables según la IA

El modelo de Perplexity identificó los cinco resultados con mayor frecuencia de aparición entre las mil simulaciones realizadas:

Lanús 1-0 → (18.3%) – Global 3-2, clasifica Lanús

Empate 0-0 → (14.1%) – Va a penales

Lanús 2-0 → (12.7%) – Global 4-2, clasifica Lanús

Empate 1-1 → (8.9%) – Va a penales

Lanús 2-1 → (7.6%) – Global 4-3, clasifica Lanús

Estos cinco escenarios concentran el 61.6% de todas las posibilidades, evidenciando que el modelo proyecta un partido cerrado donde Lanús raramente goleará, pero tiene altísimas chances de mantener su arco invicto o recibir máximo un gol.

La U de Chile sí tiene probabilidades favorables, pero son muy bajas:

Victoria por dos goles de diferencia: 6.2% de probabilidad

Victoria por un gol + definición por penales: 8.7% combinado

Empate + ganar los penales: 11.75% combinado

El modelo predictivo de Perplexity ha demostrado una precisión del 71% en predicciones de eliminatorias directas de Copa Sudamericana.

🏥 Las lesiones impactan negativamente a la U de Chile

Las bajas de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda representan un golpe catastrófico para la U de Chile en el modelo predictivo. Assadi, figura clave del equipo, está descartado con un desgarro fibrilar del isquiotibial del muslo derecho que lo marginará por al menos tres semanas. Sepúlveda, el lateral izquierdo titular, también se perderá la revancha por un desgarro en el isquiotibial que resultó ser una complicación de la lesión de septiembre.

Estas bajas provocan una reducción de probabilidades para la U, especialmente porque Lanús jugará de local con su plantel completo.

💔 La U de Chile está obligada a hacer algo épico para avanzar

La historia del fútbol está llena de ejemplos donde el favorito estadístico sucumbe ante la épica del momento. La U de Chile, precisamente, conoce esa sensación: en 2011 fue campeona de Copa Sudamericana derrotando pronósticos adversos en tres llaves.

Sin embargo, la IA advierte que este escenario específico presenta variables excepcionalmente desfavorables:

Juega de visita ante un rival superior

Pierde a sus dos jugadores más determinantes

Necesita ganar sí o sí

Enfrenta a un equipo en racha

La U tiene el 27.8% de probabilidades de clasificación, un porcentaje no menor, pero requiere que múltiples variables se alineen simultáneamente a su favor, algo que la estadística considera poco probable.

🔮 ¿La U podrá ser campeona de la Copa Sudamericana?

Aunque las probabilidades de acceder a la final son escasas, en caso de que el milagro se le de la U de Chile, estas son las probabilidades que tienen los azules de levantar su segunda Copa Sudamericana: