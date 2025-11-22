Coquimbo Unido le sacó brillo ante su archirrival y jugó ante La Serena en su estadio con el título alcanzado del Campeonato Nacional. Sin pasillo de entrada, el Clásico se jugó casi que por el honor, ya que los Granates al inicio de esta fecha habían asegurado su lugar en la Primera División. Pero a pesar de lo poco que se jugaba, dieron un gran espectáculo que terminó con la voltereta local.

⚽Los goles de Coquimbo Unido vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Andrés Zanini en los 74′ de juego abrió la cuenta para los serenenses y amagó con cortar el invicto coquimbano en la temporada en calidad de local. Pero Cecilio Waterman vino en rescate del local y cambió un penal por gol en el 83‘ de juego. Francisco Salinas en el 90′ le dio la voltereta al marcador estructurando el 2 a 1 final.

📊 Estadísticas Coquimbo Unido vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Coquimbo Unido 2 1 Descanso : 0 0 Finalizado La Serena Francisco Salinas 90′ Cecilio Waterman 83′ Matias Palavecino 23′ Andres Zanini 73′ Felipe Chamorro 31′

Felipe Chamorro 31′ Sebastian Diaz 41′

Sebastian Diaz 41′ Eryin Sanhueza 57′

Eryin Sanhueza 57′ Andres Zanini 74′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y La Serena?

Coquimbo Unido seguirá su gira de título cuando visite a U de Chile el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas. Mientras que La Serena completará su campeonato primero ante Palestino, el sábado 29 desde las 18:00 horas.