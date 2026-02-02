Universidad de Chile no solo dejó sensaciones futbolísticas inconclusas en su estreno en el Campeonato Nacional 2026. El empate sin goles frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional abrió un segundo frente igual de delicado: el disciplinario, luego de conocerse el informe arbitral del juez Gastón Philippe.

El documento, ya ingresado a la ANFP, describe con precisión las dos expulsiones que sufrió el equipo azul y detalla una serie de incidentes en la galería sur que obligaron incluso a interrumpir el encuentro. Su contenido instala un escenario complejo para el club, que ahora queda a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina.

❓ ¿Por qué fueron expulsados Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero?

El árbitro calificó ambas acciones como juego brusco grave, con uso de fuerza excesiva. En el caso de Felipe Salomoni, la expulsión se produjo a los 19 minutos tras una revisión del VAR. Aunque inicialmente fue amonestado, el informe aclara que la sanción cambió luego de observar las imágenes.

“Ser culpable de juego brusco grave; en una disputa de balón, golpea con su codo en el rostro del adversario, realizando un movimiento adicional y con uso de la fuerza excesiva”. La intervención tecnológica fue determinante y dejó tempranamente a la U con diez jugadores.

El Gato, en cambio, terminó con roja directa en los descuentos: fue expulsado en los minutos finales del segundo tiempo, en una jugada que generó inmediata polémica. Según el árbitro, la acción fue sancionada bajo el mismo criterio disciplinario.

“Ser culpable de juego brusco grave; en una disputa de balón, da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva”. Desde Azul Azul sostienen que el atacante intentó proteger el balón ante un forcejeo previo, argumento que ahora será evaluado por el Tribunal.

🚨 ¿Qué hechos de violencia denunció el árbitro Gastón Philippe en la galería sur?

El informe describe una secuencia prolongada de desórdenes desde el inicio del partido. Philippe consigna que a los 4 minutos hinchas ubicados en la galería sur intentaron derribar rejas, lanzaron bengalas —una de ellas cayó al terreno de juego— y arrojaron diversos objetos a la zona de exclusión.

“Estas acciones son con la intención manifiesta de que el partido no se pudiera desarrollar y el encuentro tuviera que suspenderse”. Tras el ingreso de Carabineros, los incidentes se desplazaron a otros sectores, con lanzamiento de asientos, latas y enfrentamientos con seguridad privada.

🔥 ¿Por qué se interrumpió el partido en el Estadio Nacional?

El árbitro denunció fuego activo dentro del recinto. Durante el segundo tiempo, el informe señala la quema de basureros y la improvisación de una fogata con cartones y elementos del estadio, lo que generó humo intenso y riesgo estructural.

“Debido al fuego pronunciado y al constante humo que de ahí emanaba, lo que obligó a la presencia de Bomberos en el recinto”.

A los 55 minutos, y en coordinación con delegados ANFP y Carabineros, se decidió una interrupción momentánea del encuentro, que se reanudó a los 64 minutos tras el desalojo parcial de la galería sur.

⚠️ ¿Qué sanción arriesga la U de Chile tras el informe arbitral?

El escenario ahora queda en manos del Tribunal de Disciplina. El contenido del informe no solo compromete a los jugadores expulsados, sino que también abre la puerta a eventuales sanciones institucionales para Universidad de Chile, que podrían ir desde castigos de aforo hasta medidas más severas, dependiendo del criterio del Tribunal.

La resolución se conocerá en los próximos días y marcará el arranque de la temporada azul.

📰 En resumen

El informe arbitral calificó ambas expulsiones como juego brusco grave

Lucero y Salomoni arriesgan sanciones disciplinarias

Se denunciaron intentos de suspensión del partido

Hubo fuego, incendio y presencia de Bomberos en el Nacional

La U espera el fallo del Tribunal de Disciplina

📣 Sigue todas las repercusiones, sanciones y decisiones clave tras el informe arbitral de la U en AlAireLibre.cl, con contexto reglamentario y análisis editorial.