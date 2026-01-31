Los Mineros tuvieron un estreno positivo del Campeonato Nacional 2026, por la primera fecha recibieron a Huachipato en el Campamento Minero de El Salvador. En una prueba para mostrar a sus nuevos fichajes y las propuestas de este año, los dirigidos de Gustavo Huerta tuvieron la diferencia en sus pies y así se quedaron con una cerrada, pero justa.

El duelo tuvo sólo una jugada pendiente de atención y así fue como ganaron sus primeros puntos en el torneo.

⚽ Los goles de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Sobre el final del primer tiempo, Steffan Pino debió canjear un penal por gol y así lo hizo, cuando el primer lapso llegaba a su final en los 45+4´. Así se estructuró el 1 a 0 final.

📊 Estadísticas de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Cobresal 1 0 Descanso : 1 0 Finalizado Huachipato Steffan Pino 45′ Rodrigo Sandoval 30′

Steffan Pino 32′

Esteban Valencia 83′ Maicol Leon 22′

Maicol Leon 22′ Cristian Toro 84′

Cristian Toro 84′ Javier Carcamo 86′

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Cobresal y Huachipato?

Cobresal cerrará la fecha 2 cuando visite a U La Calera en la quinta región intermedia, el 9 de febrero desde las 20 horas. Huachipato tendrá que recibir a U de Chile, desde las 12 horas del 8 de febrero.