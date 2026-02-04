El Campeonato Nacional 2026 ya tiene su primer golpe fuera de la cancha. A solo días del arranque de la segunda fecha del torneo, un partido programado para este fin de semana fue directamente bajado por decisión de la autoridad regional, encendiendo alertas en la organización del fútbol chileno.

El Huachipato vs U de Chile, válido por la segunda fecha, no se juega este domingo en Talcahuano. No fue una decisión deportiva ni arbitral: la Delegación Presidencial del Biobío no otorgó la autorización para que el encuentro se dispute.

🚫 ¿Por qué no se juega el Huachipato vs U de Chile?

La Delegación Presidencial del Biobío resolvió no autorizar la realización del partido, programado para el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, tras evaluar antecedentes de seguridad y contexto regional.

Según información de Radio Bío Bío, la decisión se tomó luego de revisar informes técnicos y de orden público que desaconsejaban la realización de un evento masivo en la zona.

🔥 ¿Qué informe motivó que no se juegue el Huachipato vs U de Chile?

Uno de los factores determinantes fue un informe elaborado por CONAF, el cual influyó directamente en la resolución final.

La Región del Biobío viene de semanas especialmente complejas tras los incendios forestales que afectaron comunas como Penco y Tomé, situación que incluso llevó a decretar Estado de Catástrofe. En ese escenario, la autoridad consideró que no era prudente destinar recursos de emergencia a un espectáculo deportivo de alta convocatoria.

Cabe recordar que Universidad de Chile se encuentra bajo la lupa de la ANFP tras los incidentes ocurridos en su debut ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Carabineros había solicitado que el partido se disputara solo con público local, pero esa medida no fue suficiente para garantizar las condiciones de seguridad exigidas. Finalmente, la Delegación optó por no autorizar el encuentro.

⚽ ¿Cómo llegaban Huachipato y la U de Chile a este partido?

En lo estrictamente deportivo, ambos equipos venían de estrenos sin triunfos:

Huachipato cayó 1-0 ante Cobresal.

Universidad de Chile empató 0-0 frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El duelo en Talcahuano aparecía como una oportunidad clave para ambos, pero ahora deberá esperar una nueva programación oficial.

📰 En resumen

NO SE JUEGA Huachipato vs U de Chile

Huachipato vs U de Chile La Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el partido

Un informe de CONAF fue clave por el contexto de incendios

También influyeron los incidentes protagonizados por barristas azules

Es el primer partido bajado del torneo 2026

