El regreso de Marcelo Morales a Universidad de Chile activó una discusión inmediata entre los hinchas de la U. Apenas fue anunciado, el debate no pasó por su puesto ni por el esquema del equipo, sino por una tema concreto: su estado físico.

Morales lo entendió desde el primer minuto y en su primera aparición pública tras sellar su retorno, decidió no correr el foco: “Me hago la autocrítica. En Estados Unidos jugué súper poco en comparación con lo que venía haciendo en la U”, lanzó en su presentación oficial ante la prensa.

🏋️‍♂️ Marcelo Morales rompe el silencio ante las críticas a su estado físico en la U

El propio jugador explicó por qué su última etapa fuera de Chile terminó condicionando su presente: “El año no fue como esperaba. Sufrí lesiones, me operé, entonces no tuve la continuidad que quería”, relató. Y sobre los duros comentarios que recibió por su estado físico, aseguró que “no me centro mucho en los comentarios. Yo sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar”.

“Sobre mi condición física, me estoy poniendo a punto, hago doble entrenamiento para estar lo antes posible en el equipo”, comentó consciente de que el primer examen no será táctico, sino físico.

🇨🇱 El físico como punto de partida y no como excusa

Finalmente, Chelo Morales agregó que “vengo a sumar, porque este equipo tiene que pelear todo lo que juegue este año. Estar en la U me acerca un poco más a la selección. Tengo que retomar el nivel para poder estar”, reconoció.

El estado físico dejó de ser un tema incómodo y pasó a ser el eje de su discurso. Morales eligió enfrentarlo y confirmó que está trabajando en la puesta a punto.