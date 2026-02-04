El Campeonato Nacional 2026 sumó un nuevo capítulo inesperado, esta vez lejos de la cancha. A días de la segunda fecha, un partido programado y aprobado en lo formal quedó entrampado por una combinación de factores que nadie anticipó al inicio del torneo.

El cruce entre Huachipato vs U de Chile, fijado para este domingo en Talcahuano, hoy no tiene estadio. Y lo más llamativo es que el elenco acerero inscribió cuatro recintos para ejercer su localía. El problema: ninguno está disponible.

🚫 ¿Por qué Huachipato no puede jugar como local ante la U de Chile?

La situación se origina por una decisión de la autoridad regional. La Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el Estadio Huachipato CAP-Acero, recinto principal del club, debido al contexto de emergencia que afecta a la zona tras los incendios forestales.

El partido, programado para el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, quedó automáticamente en suspenso al perder su sede original, activando un escenario que el reglamento buscaba evitar.

🏟️ ¿Qué estadios inscribió Huachipato y por qué ninguno está disponible?

De acuerdo al protocolo exigido por la ANFP, cada club debe inscribir cuatro estadios para garantizar la realización de los partidos. Huachipato lo hizo, pero la realidad terminó superando al papel.

Estas son las alternativas y sus problemas:

Estadio CAP-Acero (Talcahuano): no autorizado por la Delegación Presidencial.

no autorizado por la Delegación Presidencial. Estadio Ester Roa (Concepción): enfrenta las mismas restricciones por el estado de catástrofe en la región.

enfrenta las mismas restricciones por el estado de catástrofe en la región. Estadio Nelson Oyarzún (Chillán): ocupado ese mismo día por el partido entre Ñublense y Deportes Limache.

ocupado ese mismo día por el partido entre Ñublense y Deportes Limache. Estadio Santa Laura: inhabilitado por trabajos en la cancha.

Resultado: Huachipato quedó sin casa, pese a cumplir con las bases del torneo.

🔥 ¿Qué rol jugó el informe de CONAF en esta decisión?

Un documento técnico elaborado por la CONAF fue determinante para que la autoridad regional negara la autorización.

La Región del Biobío viene de semanas críticas tras los incendios que afectaron comunas como Penco y Tomé, con miles de damnificados y recursos de emergencia aún desplegados. En ese contexto, se consideró inviable destinar personal y logística a un evento masivo.

Vale recordar que Carabineros recomendó que el partido se jugara solo con público local, a raíz de los incidentes protagonizados por barristas de la U en el Estadio Nacional. Sin embargo, esa medida no logró destrabar el escenario y la autoridad regional terminó bajando el encuentro por completo.

⏸️ ¿El Huachipato vs U de Chile está suspendido o se puede reprogramar?

Por ahora, el duelo no está oficialmente suspendido, pero no tiene sede ni autorización, lo que en la práctica lo deja en punto muerto. Huachipato y la ANFP deberán resolver contrarreloj una salida: cambio de día, de horario o una reprogramación total.

📰 En resumen

Huachipato inscribió cuatro estadios, pero ninguno puede recibir a la U

El CAP-Acero fue rechazado por la Delegación Presidencial

El informe de CONAF fue clave por el contexto de incendios

Santa Laura y Nelson Oyarzún tampoco están disponibles

El partido sigue sin sede y en riesgo de reprogramación

