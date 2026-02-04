La noche del debut ante Audax Italiano dejó consecuencias que van más allá del resultado deportivo. Los graves incidentes registrados en las tribunas del Estadio Nacional activaron el protocolo disciplinario formal y pusieron a Universidad de Chile bajo la lupa del fútbol chileno.

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó oficialmente a la dirigencia azul, dando inicio a un proceso que abre un escenario sensible para el club en el arranque de la temporada 2026.

❓ ¿Por qué fue citada la U de Chile por el Tribunal de Disciplina?

Universidad de Chile fue citada debido a los hechos de violencia y desórdenes ocurridos en la galería sur del Estadio Nacional durante el partido ante Audax Italiano, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los incidentes quedaron consignados tanto en el informe arbitral como en el reporte del comisario del encuentro, antecedentes que llevaron al organismo disciplinario a abrir un proceso formal contra el club.

⚠️ ¿Hay sanciones confirmadas para la U de Chile tras los incidentes?

No. Hasta ahora no existe ninguna sanción decretada contra Universidad de Chile. La citación corresponde únicamente al inicio de la etapa indagatoria, donde el club deberá presentar sus descargos antes de que el Tribunal adopte una resolución. Por lo mismo, no hay cierre de galerías ni reducción de aforo vigente para los próximos partidos.

Este punto es clave para los hinchas, ya que las medidas disciplinarias no se aplican de forma automática.

🕰️ ¿Cuándo se conocerá la resolución del Tribunal?

En la audiencia programada para la próxima semana, Azul Azul deberá exponer su defensa a través de antecedentes documentales y registros audiovisuales. El foco estará puesto en demostrar el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos y en la identificación de responsabilidades individuales por los hechos ocurridos en el recinto de Ñuñoa.

Una vez escuchados los descargos de Universidad de Chile, el caso quedará “en acuerdo”, lo que significa que el fallo podría conocerse varios días después de la audiencia.

Ese escenario mantiene abierta la incertidumbre respecto a eventuales sanciones para los partidos siguientes del campeonato, aunque por ahora el club continúa operando con normalidad deportiva y administrativa.

Cabe recordar que el tema también escaló al plano político. Desde el Gobierno hubo críticas directas al manejo de la situación por parte de los clubes. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, fue enfática al abordar el problema:

“Esto no se trata simplemente de la tarea que tiene que hacer el Estado, sino que también los clubes; la gente que participa y también quienes hacen negocios del fútbol”. En esa línea, agregó: “No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman responsabilidades en esta materia”.

Mientras avanza el proceso disciplinario en la ANFP, Universidad de Chile continúa enfocada en lo deportivo y en la preparación de sus próximos compromisos. Desde el club se espera que en los próximos días exista un pronunciamiento oficial, detallando las medidas que se implementarán para reforzar la seguridad en el Estadio Nacional y evitar nuevos episodios de este tipo.

📰 En resumen

La ANFP citó a Universidad de Chile por incidentes ante Audax Italiano

Los hechos fueron consignados en informes arbitrales y del comisario

No existen sanciones aplicadas hasta ahora

La U deberá presentar descargos ante el Tribunal

El fallo podría conocerse días después de la audiencia

El Gobierno emplazó a los clubes a asumir responsabilidades

