El debut de la U de Chile estuvo muy lejos de lo esperado. Los azules no solo igualaron sin goles ante Audax Italiano, sino que también el partido se vio empañado por los graves incidentes protagonizados por un grupo de barristas en las tribunas.

Por si fuera poco, el equipo dirigido por Francisco Meneghini sufrió dos expulsiones. Felipe Salomoni se fue tempranamente a las duchas tras una infracción en el primer tiempo y Juan Martín Lucero vio la tarjeta roja en el complemento, cuando solo llevaba 20 minutos en cancha.

En el Romántico Viajero expresaron su malestar por las decisiones del árbitro Gastón Phillipe y recién este martes conocieron las sanciones para ambos jugadores.

🟥 En la U de Chile conocieron las sanciones de Salomoni y Lucero

Este martes se reunió el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde entre otras cosas, decidió la sanción para Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero en la U de Chile.

En el caso del lateral izquierdo se resolvió la suspensión por dos partidos debido a la tarjeta roja directa recibida en el minuto 19 de la primera mitad, por lo que quedó descartado para enfrentar a Huachipato y Palestino.

Por otro lado, el castigo del ‘Gato’ fue menor, ya que solo recibió una fecha, por lo que no estará en el duelo ante los acereros y podrá reaparecer para el cruce frente a los árabes.

🏟️ El Tribunal citó a la U de Chile por los incidentes

Lo que falta por resolver tiene que ver con los graves incidentes que tuvieron lugar en las tribunas del Estadio Nacional, los cuales incluso obligaron a detener el compromiso ante los itálicos durante algunos minutos.

Para esta situación, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió citar a la dirigencia de la U de Chile para el próximo martes 10 de febrero. Esta medida se da luego que los desmanes fueran consignados por el árbitro en su informe y también por el comisario del partido.

Así las cosas, desde Azul Azul deberán presentar sus descargos y preparar su defensa para evitar un castigo que pueda afectar su localía para la temporada que ya está en curso.

