Este martes la U de Chile presentó a su quinto refuerzo para la temporada 2026: Marcelo Morales, quien regresó al club tras su paso por la Major League Soccer (MLS), donde no vio tanta acción.

El lateral izquierdo formado en los azules retornó a préstamo con opción de compra y se sumó a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, quienes también se incorporaron al plantel en el actual mercado.

Tras el arribo del carrilero la pregunta que muchos hinchas del Romántico Viajero se hacen es: ¿Cerró el plantel o se pueden esperar nuevos refuerzos? Esta interrogante fue contestada por el propio gerente deportivo del club, Manuel Mayo.

😮 Manuel Mayo aclara si llegarán más refuerzos a la U de Chile

En la conferencia de prensa donde se presentó a Morales, Mayo señaló que “con lo de si está cerrado el plantel, voy a dejar la puerta abierta siempre hasta que se pueda, pero sobre las posiciones que habíamos definido con el entrenador, ya están todas”.

“No la quiero cerrar al 100%, porque pueden pasar situaciones. Estamos atentos, la secretaría no para en todo el año, pero ya están incorporados todos los jugadores que definimos con el cuerpo técnico”, agregó el gerente deportivo de los universitarios.

📅 ¿Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol chileno?

El mercado de pases del fútbol chileno cierra el próximo jueves 19 de febrero a las 23:59 horas, en lo que será la antesala de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Por ello, en caso que los azules quieran sumar nuevos jugadores, tienen hasta esa fecha para inscribirlos. Sin embargo, según explicó Manuel Mayo, todo indica que el mercado de la U de Chile está cerrado y solo incorporarán nuevos nombres en caso que surja alguna urgencia como la salida de un futbolista.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas cuando visite a Huachipato por la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026.

