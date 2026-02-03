El empate de la Universidad de Chile ante Audax Italiano, encendió la alarmas en los hinchas azules. El inicio de la era de Francisco Menghini no comenzó solo con un amargo empate, sino que también con dos expulsiones.

Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero vieron la tarjeta roja en un partido en que además, la U tuvo varias ocasiones, pero no pudo finalizar bien las jugadas. Sin embargo, ese dato de terminar con dos jugadores menos, le trajo un dulce recuerdo a varios fanáticos del Romántico Viajero.

🔵 La coincidencia que ilusiona a la U con el título 2026

Y es que según consignó Luis Reyes en AS Chile, la última vez que Universidad de Chile sufrió dos expulsiones en un partido de inicio de torneo, fue en el Clausura 2017. Los azules visitaron a Deportes Iquique y cayeron por 2-0 y además, fueron expulsados Gonzalo Espinoza y Gonzalo Jara.

¿Cuál es la coincidencia que ilusiona? Y es que el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos consiguió la última estrella de la U en ese torneo. Después de un inicio duro, el plantel laico terminó por consagrarse campeón en esta temporada, y el trámite del partido ante los itálicos no solo evocó el recuerdo de ese encuentro con Iquique, sino que encendió la ilusión de cara a esta temporada.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

El próximo partido de la U de Chile será el domingo 8 de febrero ante Huachipato a las 12 en Talcahuano. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y en streaming en HBO Max.