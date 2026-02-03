Juan Martín Lucero no tuvo el debut que esperaba en la U de Chile. El flamante refuerzo de los azules ingresó en el complemento del empate sin goles frente a Audax Italiano, pero solo alcanzó a estar 20 minutos en cancha.

Cuando se jugaba el tiempo de adición en el Estadio Nacional, el ‘Gato’ fue a disputar un balón dividido con Enzo Ferrario. Allí, el delantero golpeó al defensa al abrir uno de sus brazos.

El árbitro Gastón Philippe no lo dudó: sancionó la falta y le mostró tarjeta roja ante los reclamos del jugador, quien pedía que la jugada fuera revisada en el VAR, confiando en que se revertiría la sanción, algo que finalmente no ocurrió.

🟥 VAR confirmó la expulsión de Lucero en la U de Chile

Tras lo ocurrido el pasado viernes, en las últimas horas la ANFP liberó los audios del VAR para revelar cómo actuó en aquella jugada que despertó la polémica en el pueblo azul.

“Vemos a dos jugadores que disputan el balón. El árbitro observa que el jugador azul golpea con su puño en el rostro del rival, despreocupándose del balón. Por lo que se sanciona al tiro libre y expulsa al infractor por juego brusco grave”, consignó el registro compartido por el ente rector del fútbol chileno.

“No es una mano natural. Tengo claramente el movimiento adicional y golpe en el rostro”, advirtieron al árbitro Philippe desde la Asistencia de Video. “El VAR en su chequeo observó que Lucero se despreocupa del balón y realiza un movimiento que golpea a su rival confirmando lo descrito por el árbitro.

😯 La U de Chile apelará a la sanción de Lucero

Juan Martín Lucero no fue el único que no podía creer la expulsión en la U de Chile. Tras el empate ante Audax, Francisco Meneghini declaró que “pensé que la iba a anular. Me parece que es una jugada típica de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar. No hay intención de golpear”.

Por su parte, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, se refirió a la tarjeta roja del ‘Gato’ esta jornada. “Yo no creo en una mala fe del árbitro ni en teorías conspirativas, pero sí nos parece que no fue un buen día del árbitro, no fue un buen arbitraje (…) viendo fútbol chileno el fin de semana hay tres jugadas muy similares que no fueron expulsión. Uno queda con ese trago amargo de que a juicio personal me parece que para las personas que ven fútbol, que juegan y están en el medio, no es expulsión”, indicó.

Es por esto, que desde la U apelarán a la decisión del árbitro para intentar rebajar el castigo que pueda tener Lucero.

