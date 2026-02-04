La profunda renovación que emprendió Universidad de Chile tras la temporada 2025 dejó varias decisiones discutidas, pero pocas generaron tanto debate como la salida de Leandro Fernández. El delantero nacido en Santa Fe, uno de los jugadores más queridos por la hinchada en los últimos años, dejó el CDA y regresó al fútbol argentino en medio de versiones cruzadas.

Desde el cuerpo técnico, la explicación fue estrictamente futbolística. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a instalarse la sensación de que el quiebre había sido más profundo. Ahora, una voz con peso en la historia del club decidió contar lo que no se había dicho.

❓ ¿Por qué Leandro Fernández dejó la U de Chile?

La versión oficial apuntó a razones deportivas, pero dentro del entorno azul siempre quedó la impresión de que existía algo más. Esa incógnita empezó a despejarse tras las declaraciones de Waldo Ponce, quien aseguró tener información directa sobre lo ocurrido.

“Por buena fuente me enteré por qué se fue Leandro Fernández de la U”, afirmó el exdefensor en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, dejando claro que no se trataba de una simple percepción personal.

Ponce explicó que la falta de continuidad fue el punto de quiebre para el delantero, especialmente considerando su edad y su perfil competitivo. “No jugar para un futbolista es súper complicado y más para Fernández por su edad y carácter”, señaló.

Según su relato, esa situación no pasó inadvertida dentro del camarín y terminó generando un desgaste que fue creciendo con el paso de los meses.

🗣️ “Me lo corroboraron”: la frase que expone el quiebre

La revelación más contundente llegó cuando el exzaguero aseguró que la incomodidad del atacante fue confirmada desde el interior del club. “Después me corroboraron que Leandro Fernández a mitad de año o el año pasado nunca estuvo cómodo por no jugar y eso se percibe entre los compañeros y es incómodo para el grupo (…) Fue así, me lo corroboraron”.

La frase deja en evidencia que el problema no fue solo futbolístico, sino también de convivencia interna, un factor que terminó acelerando su salida.

De acuerdo a lo expuesto por Ponce, el quiebre comenzó cuando Fernández perdió protagonismo y pasó a cumplir un rol secundario. Desde ese momento, la relación con el día a día del plantel se fue deteriorando progresivamente.

Ese contexto explica por qué, una vez que se le comunicó que no sería considerado para la temporada 2026, el delantero optó por cerrar su ciclo y volver a Argentina, donde hoy defiende a Argentinos Juniors.

📊 ¿Cuáles fueron los números de Leandro Fernández en la U de Chile?

Más allá del desenlace, el paso de Fernández por la U dejó cifras que explican por qué su salida sigue generando debate entre los hinchas:

100 partidos oficiales

33 goles

23 asistencias

6.934 minutos en cancha

Registros que lo posicionan como uno de los atacantes más influyentes del último tiempo en el club.

📰 En resumen

La salida de Leandro Fernández sigue generando debate en la U

Waldo Ponce reveló que el delantero no estaba cómodo desde hace meses

La falta de minutos fue clave en el desgaste interno

La incomodidad se percibía dentro del camarín

Sus números explican por qué el tema sigue abierto entre los hinchas

