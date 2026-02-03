U Católica no ha tenido el arranque de temporada que esperaba. Tras caer en la final de la Supercopa a manos de Coquimbo Unido, los cruzados debutaron en el Campeonato Nacional con un empate en su visita a Deportes La Serena.

Por ello, Daniel Garnero tomó una importante decisión en el plantel. Si bien en la precordillera ya cerraron el plantel y no se espera el arribo de nuevos refuerzos, el entrenador entregó el respaldo a dos canteranos del club.

😯 Garnero definió el futuro de dos jugadores de U Católica

Consciente de que no tendrá nuevas incorporaciones en el presente período de transferencias, Daniel Garnero decidió potenciar la plantilla con dos jugadores de casa.

De acuerdo a la información entregada por el periodista Alberto Stephens de Tribuna Cruzada, el estratega decidió mantener a los jóvenes Bryan González y Nicolás L’Huillier.

Se rumoreaba que ambos jugadores partirían a préstamo para sumar minutos y volver al club con mayor experiencia en el profesionalismo, pero esta opción fue descartada, según la citada fuente.

“Antes de viajar al partido ante Coquimbo Unido por la Supercopa, le dijo a Nico L’Huillier y Bryan González que se quedan, a los dos, al menos el primer semestre”, detalló el comunicador.

⚽ Los números de L’Huillier y González que convencieron a U Católica

Nicolás L’Huillier es un lateral izquierdo que durante el 2025 estuvo cedido en Deportes Concepción, club en el que jugó 1.319 minutos en 20 partidos, en los cuales no anotó ni tampoco entregó asistencias.

Por su parte, Bryan González se desempeña como mediocampista y en la última temporada defendió la camiseta de Unión San Felipe, donde disputó un total de 2.043 minutos en 31 partidos, marcó 2 goles y aportó 2 asistencias.

📅 ¿Cuándo juega la U Católica?

Universidad Católica volverá al ruedo en el Campeonato Nacional el próximo domingo 8 de febrero cuando reciba a Deportes Concepción desde las 20:30 horas en el Claro Arena en el que será su primer partido en condición de local en la temporada.

🔗 Si no quieres perderte ningún detalle de la actualidad de la U Católica sigue a Al Aire Libre.