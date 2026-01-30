Universidad Católica deja atrás la pretemporada y pone primera en el Campeonato Nacional 2026. Este domingo, el equipo cruzado visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un duelo que marca el inicio oficial del año y la primera prueba real tras el golpe sufrido en la Supercopa.

El escenario no es menor. La UC necesita respuestas inmediatas, mientras que La Serena debuta con nuevo entrenador y refuerzos de peso, apostando a hacerse fuerte como local. Con puntos en juego, presión temprana y un contexto cargado de expectativas, el estreno promete tensión desde el primer minuto.

📺 ¿Qué canal transmite La Serena vs U Católica EN VIVO?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad Católica será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en todo Chile.

La señal confirmada es:

TNT Sports Premium (TV)

(TV) HBO Max (streaming)

🕒 ¿A qué hora juega La Serena vs U Católica por la Fecha 1?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 1 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas

🏟️ Estadio La Portada

🏆 Fecha 1 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

📡 ¿Dónde ver La Serena vs U Católica EN VIVO ONLINE?

El partido se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:

HBO Max (streaming oficial)

(streaming oficial) TNT Sports Premium (señal televisiva)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS La Serena vs U Católica?

Además de la transmisión por TV y streaming, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:

🔴 ¿Cómo llega la U Católica al debut del Campeonato Nacional 2026?

La UC llega a este estreno con sensaciones encontradas. Viene de perder la Supercopa 2026 por penales ante Coquimbo Unido, en un partido donde mostró pasajes de buen juego, pero volvió a evidenciar dificultades para cerrar los encuentros decisivos.

Pese a eso, el cierre de la campaña 2025 fue sólido: terminó segunda en la tabla, clasificando a fase de grupos de la Copa Libertadores, y manteniendo una base competitiva que ahora busca confirmar su candidatura desde el arranque del torneo.

🟠 ¿Cómo llega Deportes La Serena al partido ante U Católica?

La Serena inicia el 2026 con un nuevo ciclo. El debut oficial de Felipe Gutiérrez como entrenador será, además, frente al club donde se formó como jugador, agregando un componente emocional especial al estreno.

El cuadro granate cerró el 2025 en la parte baja de la tabla y llega con la misión clara de mejorar su rendimiento. La gran apuesta del mercado fue Gonzalo Escalante, volante argentino formado en Boca Juniors y con pasado en Lazio, quien asoma como el líder futbolístico del equipo.

“Vamos a luchar y trabajar para estar más arriba que el año pasado”, señaló Escalante en la previa, reflejando el optimismo que se respira en el norte pese a un arranque irregular en los partidos preparatorios.

🔵 La formación de U Católica vs Deportes La Serena

Universidad Católica trabajó durante la semana con una oncena base para su debut oficial, aunque Daniel Garnero mantiene dos dudas abiertas que recién se despejarán horas antes del encuentro en La Portada: el lateral derecho y el extremo izquierdo.

En defensa, Tomás Asta-Buruaga y Bernardo Cerezo se disputan el puesto por la banda derecha, una decisión que pasa por el equilibrio entre marca y proyección ofensiva. Más arriba, en ataque, Clemente Montes y Justo Giani compiten por el extremo izquierdo, con perfiles distintos para un partido que podría exigir desborde o mayor control.

Con ese escenario, la probable formación cruzada que maneja el cuerpo técnico sería:

Vicente Bernedo en portería;

Tomás Asta-Buruaga o Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa;

Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino en el mediocampo;

Clemente Montes o Justo Giani, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas en ataque.

El foco ofensivo vuelve a estar en Zampedri, acompañado por extremos que buscarán profundidad desde el inicio, mientras Garnero calibra las últimas piezas para un estreno donde la UC quiere partir con el pie derecho en la Liga de Primera.

📰 En resumen

La Serena vs U Católica se juega este domingo 1 de febrero

Estadio: La Portada

Fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Transmite: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Debut oficial de la UC en el torneo

Estreno como DT de Felipe Gutiérrez en La Serena

