Deportes La Serena decidió acelerar en el mercado y golpear con un refuerzo que no estaba en el radar inmediato del fútbol chileno. Mientras otros equipos siguen ajustando piezas, el cuadro granate avanzó en silencio para asegurar a un delantero con recorrido internacional y rodaje sostenido en la previa al arranque del Campeonato Nacional 2026.

La operación se cerró rápido y bajo un formato que seduce al club: llega libre, firmará contrato por una temporada y no implica costos de traspaso. Un movimiento quirúrgico para un equipo que busca cambiar el tono de su campaña 2026 y potenciar su peso ofensivo desde el inicio del torneo.

🔍 ¿Qué refuerzo cerró Deportes La Serena para la temporada 2026?

Deportes La Serena alcanzó un acuerdo de palabra con Diego Rubio, delantero chileno de 32 años que llega como agente libre tras finalizar su vínculo con la MLS. El atacante firmará contrato por un año, en una apuesta directa por experiencia y liderazgo inmediato.

El fichaje se trabajó con bajo perfil, pese a que en semanas anteriores el nombre del delantero había sido vinculado al fútbol argentino. Finalmente, el cuadro granate logró cerrar la operación sin ruido y adelantarse a otros interesados.

⚽ La carrera de Diego Rubio y su recorrido internacional

Formado en Colo Colo, Diego Rubio fue transferido tempranamente a Sporting CP y luego desarrolló gran parte de su carrera fuera de Chile. Tras pasos por Europa, encontró continuidad y regularidad en la MLS, donde se consolidó como uno de los atacantes chilenos más productivos del torneo.

En total, disputó 223 partidos en la MLS, con 59 goles y 34 asistencias, defendiendo camisetas como Sporting Kansas City, Colorado Rapids y, en su último ciclo, Austin FC, club al que llegó como agente libre en 2024 y con el que renovó hasta 2025. Su mejor temporada fue en 2022, cuando anotó 16 goles y entregó 7 asistencias, además de sumar títulos como la US Open Cup 2017.

🧠 ¿Qué puede aportar Diego Rubio al nuevo proyecto de La Serena?

Rubio llega para liderar el ataque, aportar lectura de juego, experiencia en contextos de presión y una referencia clara dentro del área. Su movilidad, capacidad para asociarse y conocimiento del juego explican por qué La Serena lo considera una de las piezas clave de su proyecto 2026.

No es una apuesta a futuro: es una incorporación pensada para impactar de inmediato, elevar el nivel competitivo del plantel y darle jerarquía a un equipo que busca estabilidad tras una campaña compleja.

📰 En resumen

La Serena cerró un acuerdo de palabra con Diego Rubio

Llega como agente libre y firmará contrato por un año

Registra 59 goles y 34 asistencias en 223 partidos de MLS

Su último club fue Austin FC

Tiene pasado en Europa, Sudamérica y la Selección chilena

Es una de las apuestas más fuertes del mercado granate 2026

