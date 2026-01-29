El técnico de Universidad Católica habló en la previa del debut ante Deportes La Serena, en un momento donde las dudas aún rondan a la UC tras la falta de fluidez mostrada en la Supercopa, dónde cayó por penales ante Coquimbo Unido. Lejos de esconderse, Daniel Garnero dio la cara y explicó con honestidad la decisión tomada por el cuerpo técnico, asumiendo que el equipo resignó frescura futbolística en este arranque para construir una base más sólida a largo plazo.

Aunque la derrota inicial encendió cuestionamientos en la precordillera, el estratega argentino pidió paciencia y entregó tranquilidad, explicando que el bajo ritmo e imprecisión observados no son casualidad, sino parte de un proceso planificado para llegar mejor preparados al tramo más exigente de la temporada.

🏋️‍♂️ ¿Por qué Garnero apunta a la pretemporada como causa del bajo rendimiento?

Daniel Garnero profundizó en el aspecto más técnico de la decisión tomada por el cuerpo técnico. En conferencia de prensa explicó que el problema no fue únicamente la carga física, sino también el escaso tiempo disponible para desarrollarla antes de entrar en competencia, lo que obligó a priorizar el trabajo físico por sobre las tareas con balón.

“Queríamos hacer una base física, pero hubo muy poco tiempo como para poder hacerlo y, encima, competir. Si hacés una base física, con las cargas que se aplican, no estás fino como para realizar entrenamientos de fútbol”, detalló el entrenador, asumiendo el costo de la elección. Para el argentino, esa falta de frescura inicial es un peaje inevitable: “Optamos por eso porque sabíamos que íbamos a tener un calendario muy apretado”, concluyó.

📉 ¿A qué se debe la imprecisión de la UC según Daniel Garnero?

Más allá del desgaste físico propio de la pretemporada, el técnico de Universidad Católica reconoció que la falta de “fineza” con el balón ha sido evidente en este arranque. Para Garnero, los errores no forzados y la baja asociación están directamente ligados a la rigidez muscular que arrastra el plantel tras las cargas físicas, aunque descartó que sea un motivo de alarma.

“Nos está faltando ritmo de competencia, no estamos finos. La precisión es algo en lo que todavía no estamos de la mejor manera”, admitió el DT cruzado. Sin embargo, le bajó el perfil a la situación y la enmarcó dentro de un proceso habitual: “Esta etapa del año por lo general tiende a suceder”, sostuvo.

🏥 ¿Quiénes son los jugadores descartados para el debut de la UC?

La intensidad de esta pretemporada “express” también dejó consecuencias en el plantel cruzado. Consultado por las bajas para enfrentar a Deportes La Serena, Daniel Garnero confirmó que no podrá contar con piezas importantes en la zona media y ofensiva, ratificando las ausencias de Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales.

Respecto a este último, el DT entregó un reporte médico cauto pero optimista. “Alfred está en evolución, lenta, pero va bien. Ayer hablé un rato con él y se siente mucho mejor, pero todavía no está entrenando a la par de sus compañeros”, explicó Garnero, dejando en claro que el volante aún no está en condiciones de volver a las citaciones para el debut.