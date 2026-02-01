Deportes La Serena y Universidad Católica debutaron en el Campeonato Nacional, las miradas estuvieron en la banca de ambos elencos, ya que Felipe Gutiérrez se puso el buzo de los Granates y ahora había que ver como asumía su continuidad Daniel Garnero. Un duelo que tuvo varios pasajes de buen fútbol y que los locales aprovecharon con dos detalles.
⚽ Los goles de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
Felipe Chamorro tuvo una fugaz arremetida en pocos minutos y abrió la cuenta para los locales en el 33′, luego, el propio Chamorro aprovechó un grosero error en la zaga cruzada y estiró las cifras en el 36′. Incluso había caído el tercer tanto que fue anulado y posterior a eso, Justo Giani en el 45+2′ puso el 2-1 para la visita.
Con la expulsión de Sebastián Díaz en el 70′ de juego, la UC se fue con todo al arco de los locales y fue así como Fernando Zampedri igualó en el 85′.
📊 Estadísticas de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
- Felipe Chamorro 33′
- Felipe Chamorro 38′
- Sebastian Diaz 13′
- Gonzalo Escalante 58′
- Federico Lanzillotta 72′
- Andres Zanini 89′
- Sebastian Diaz 71′
- Justo Giani 45′
- Fernando Zampedri 85′
- Justo Giani 58′
- Matias Palavecino 61′
- Juan Diaz 65′
- Cristian Cuevas 89′
- Fernando Zampedri 90′
🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar La Serena y U Católica?
Deportes La Serena visitará a O’higgins en Rancagua el próximo 7 de febrero desde las 18.00 horas, mientras que la UC recibirá el 8 de febrero a Deportes Concepción en Las Condes desde las 20:30 horas.