Deportes La Serena y Universidad Católica debutaron en el Campeonato Nacional, las miradas estuvieron en la banca de ambos elencos, ya que Felipe Gutiérrez se puso el buzo de los Granates y ahora había que ver como asumía su continuidad Daniel Garnero. Un duelo que tuvo varios pasajes de buen fútbol y que los locales aprovecharon con dos detalles.

⚽ Los goles de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Felipe Chamorro tuvo una fugaz arremetida en pocos minutos y abrió la cuenta para los locales en el 33′, luego, el propio Chamorro aprovechó un grosero error en la zaga cruzada y estiró las cifras en el 36′. Incluso había caído el tercer tanto que fue anulado y posterior a eso, Justo Giani en el 45+2′ puso el 2-1 para la visita.

Con la expulsión de Sebastián Díaz en el 70′ de juego, la UC se fue con todo al arco de los locales y fue así como Fernando Zampedri igualó en el 85′.

📊 Estadísticas de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 La Serena 2 2 Descanso : 2 1 Finalizado Universidad Católica Felipe Chamorro 33′

Felipe Chamorro 38′ Sebastian Diaz 13′

Gonzalo Escalante 58′

Federico Lanzillotta 72′

Andres Zanini 89′ Sebastian Diaz 71′ Justo Giani 45′

Justo Giani 45′ Fernando Zampedri 85′ Justo Giani 58′

Justo Giani 58′ Matias Palavecino 61′

Matias Palavecino 61′ Juan Diaz 65′

Juan Diaz 65′ Cristian Cuevas 89′

Cristian Cuevas 89′ Fernando Zampedri 90′

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar La Serena y U Católica?

Deportes La Serena visitará a O’higgins en Rancagua el próximo 7 de febrero desde las 18.00 horas, mientras que la UC recibirá el 8 de febrero a Deportes Concepción en Las Condes desde las 20:30 horas.