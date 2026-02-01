El Estadio La Portada vivirá este domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas, un debut cargado de presión para U Católica y La Serena. Los Cruzados arrancan el Campeonato Nacional 2026 fuera de casa, con la herida abierta tras caer en la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido por 8-7 en una infartante tanda de 20 penales.

Daniel Garnero no tuvo ni un solo amistoso de preparación este 2026, apostando todo a la carga física para un calendario apretado que incluye Copa Libertadores. El técnico argentino confesó días atrás que quiso sumar un sexto refuerzo, pero “todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”. Así, la U Católica llega con cinco caras nuevas: Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

La formación probable perfila a Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Palavecino en mediocampo; Cristian Cuevas, Justo Giani y Fernando Zampedri en ataque.

La Serena, que terminó decimotercero el año pasado con 23 puntos, aspira a sorprender de local ante una UC vulnerable.

⏱️ La Serena vs U Católica, minuto a minuto