El nombre de Lucas Assadi fue uno de los más comentados en esta ventana de fichajes internacionales. Y es que fueron varias las propuestas concretas que llegaron directamente a la mesa de Azul Azul por el talentoso jugador formado en la Universidad de Chile.

Con el cierre de la temporada, distintos clubes activaron negociaciones formales por el volante azul, todos con ofertas económicas definidas y desde ligas muy distintas entre sí. Pese a eso, ninguna logró avanzar más allá del primer filtro.

⚽ Ofertas rechazadas por Lucas Assadi: montos y destinos

Según información de ADN Deportes, fueron cinco las propuestas que recibió la U por Assadi en este mercado. La más alta llegó desde Europa del Este: el Metalist de Ucrania ofreció una cifra superior a los 4 millones de dólares, transformándose en la propuesta más elevada que recibió el club azul.

Desde Suecia, el Malmö presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares, mientras que desde Norteamérica el Toronto FC se movió en números similares. Ambas propuestas fueron analizadas, pero quedaron lejos de las expectativas internas.

El Maccabi Haifa también apareció y puso sobre la mesa cerca de 2,7 millones de dólares, una cifra intermedia que tampoco logró destrabar una negociación. Desde Brasil, en tanto, Atlético Mineiro intentó sumar al volante con una oferta aproximada de 2,5 millones.

🔍 El criterio que aplicó Azul Azul

La postura fue consistente en todos los casos. En la concesionaria azul consideran que Assadi tiene un valor de mercado mayor al reflejado en esas cifras y que su momento deportivo no amerita una salida bajo esos parámetros.

Además, deportivamente las propuestas más altas no sedujeron al jugador que prefiere ir a una liga competitiva antes que priorizar el dinero.