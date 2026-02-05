El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano dejó una señal que en el club consideran determinante para el futuro de la seguridad en los estadios. Tras los disturbios registrados en el compromiso disputado en el Estadio Nacional, la dirigencia azul avanzó en la identificación de responsables y activó sanciones que buscan frenar la violencia en las tribunas.

La institución confirmó acciones judiciales contra 13 personas que habrían participado en los incidentes ocurridos durante el encuentro. El proceso se respaldó con registros audiovisuales obtenidos por sistemas de vigilancia, material que fue entregado a las autoridades para reforzar la investigación.

🔎 Avance en seguridad: la U detecta a hinchas violentos

Las querellas apuntan a nueve adultos y cuatro menores que fueron identificados tras el análisis de cámaras y controles de acceso al recinto. La información permitió individualizar conductas vinculadas a desórdenes y otras faltas cometidas durante la jornada.

La ofensiva judicial busca que los involucrados enfrenten sanciones que podrían incluir restricciones de libertad mientras se desarrolla el proceso. Paralelamente, el club aplicó derecho de admisión, medida que ya alcanza a 25 personas relacionadas con los incidentes del partido.

El trabajo de identificación se suma a detenciones realizadas el mismo día del compromiso, lo que permitió ampliar el listado de involucrados en los hechos que marcaron la noche en Ñuñoa.

Las fotos de los hinchas identificados / ©U de Chile.

⚖️ Castigos más duros y foco en evitar reincidencias

La estrategia de Universidad de Chile también contempla coordinación con el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad Pública para fortalecer las investigaciones y aplicar sanciones efectivas. En algunos casos ya se establecieron prohibiciones de ingreso a recintos deportivos mientras se desarrollan los procesos judiciales.

Entre las infracciones detectadas aparecen ingresos a sectores restringidos, amenazas, intentos de acceso pese a prohibiciones previas, además de episodios vinculados al consumo de alcohol y porte de drogas. Las sanciones contemplan castigos que pueden extenderse por varios años sin acceso a estadios.