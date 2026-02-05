El partido entre Huachipato y Universidad de Chile dejó atrás el riesgo de suspensión, pero terminó confirmándose bajo una resolución que transformará completamente el ambiente del compromiso. Tras una serie de reuniones entre dirigentes y autoridades, el encuentro mantendrá su programación original.

El choque estuvo cerca de ser trasladado al lunes, lo que generaba complicaciones logísticas y deportivas para ambos planteles. Sin embargo, las gestiones realizadas durante las últimas horas permitieron revertir la cancelación inicial y asegurar el desarrollo del compromiso en la fecha prevista.

🚫 Huachipato vs U de Chile confirma vuelco total: se juega sin público

El elemento más relevante del acuerdo es que el partido se disputará sin hinchas en las tribunas. La medida fue adoptada por la autoridad regional y cambia radicalmente el contexto competitivo de un duelo que prometía un ambiente cargado de intensidad.

La suspensión original del encuentro se generó tras el informe emitido por la Corporación Nacional Forestal, documento que llevó a la autoridad a evaluar la seguridad del evento. Posteriormente, las coordinaciones entre clubes y organismos regionales permitieron reactivar el compromiso, aunque bajo estrictas condiciones operativas.

El periodista Sergio Godoy Acosta confirmó que el encuentro se desarrollará sin público por determinación de la Delegación Presidencial del Biobío, resolución que terminó sellando el escenario definitivo del partido.

El partido entre #Huachipato y #UdeChile se jugará este domingo a las 12 horas, SIN PÚBLICO, en Talcahuano. La medida responde a una decisión adoptada por la Delegación Presidencial del Biobío en base a la propuesta presentada por el elenco local. @Cooperativa pic.twitter.com/652sia60U6 — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) February 5, 2026

⚽ Impacto deportivo en un duelo clave del torneo

El encuentro se jugará este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio CAP Acero, escenario que normalmente entrega un respaldo importante para el cuadro acerero, pero que esta vez presentará un entorno completamente distinto.