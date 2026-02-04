El Campeonato Nacional aún no arranca su segunda fecha y ya comenzaron los problemas con la programación de los partidos. En las últimas horas se conoció que la Delegación Presidencial de la región del Biobío no autorizó el encuentro entre Huachipato y la U de Chile previsto para este fin de semana.

Uno de los factores que influyó en la decisión de las autoridades fue un informe elaborado por la CONAF, donde se recomendó que no era prudente destinar recursos de emergencias para el duelo entre acereros y azules.

Esta situación tiene en alerta a ambos elencos, puesto que su intención es jugar para no quedar con compromisos pendientes. Si bien los siderúrgicos inscribieron cuatro estadios para la presente temporada, no puede usar ninguno este fin de semana. Por ello, junto al Romántico Viajero buscan una solución a este problema.

😮 El plan de emergencia de Huachipato y la U de Chile

Tras el portazo desde Talcahuano, tanto Huachipato como la U de Chile han estado en contacto con la ANFP para encontrar una solución. La intención de ambos es que el partido se juegue sí o sí para no apretar su calendario en el futuro.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, desde la U les afirmaron que “hasta el momento no hemos sido informados de la suspensión del partido, entendemos que todo depende de que Huachipato presente cancha”.

El citado medio detalló que una de las opciones es invertir la localía o buscar un nuevo estadio. Sin embargo, el recinto no puede ser de Talcahuano ni Concepción, y debe estar disponible este fin de semana.

🏟️ ¿La U de Chile podría ser local ante Huachipato?

Si bien una de las opciones de Huachipato es invertir la localía, esta solución podría complicar a la U de Chile, considerando que los universitarios están bajo la lupa producto de los incidentes ocurridos el pasado viernes en el Estadio Nacional.

“En Quilín están alertas ante esta situación, sobre todo, porque el torneo recién comienza (apenas se ha disputado una fecha) y ya hay problemas, pese al anuncio que se realizó el año pasado cuando ambos socios comerciales firmaron un acuerdo para terminar con las reprogramaciones, en el marco de un entendimiento económico para saldar la deuda del fútbol chileno con la señal de televisión”, cerró el matutino.

