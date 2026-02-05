El arranque del Campeonato Nacional 2026 sigue sumando ruido fuera de la cancha. Cuando todo parecía encaminado para que la U de Chile viajara a Talcahuano este fin de semana, una decisión administrativa volvió a alterar el calendario y abrió un nuevo frente de conflicto que trascendió lo futbolístico.

El duelo ante Huachipato fue sacado de su programación original tras la negativa de la Delegación Presidencial del Biobío, que obligó a evaluar una nueva fecha y condiciones especiales. En medio de ese escenario, una frase lanzada en televisión terminó de encender la polémica y reabrió el debate sobre los criterios aplicados para frenar el partido.

🛑 ¿Por qué la autoridad frenó el Huachipato vs U de Chile y encendió la polémica?

La Delegación Presidencial del Biobío decidió no autorizar el partido originalmente programado para este domingo en Talcahuano, tras recibir informes técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de Carabineros.

El documento advierte que, debido a los incendios forestales que afectaron recientemente a sectores como Penco y Tomé, el contingente policial debía priorizar tareas de emergencia y no la cobertura de un evento deportivo catalogado como de alto riesgo, incluso sin público visitante autorizado.

🗣️ ¿Qué dijo Diego Rivarola tras la suspensión del Huachipato vs U de Chile?

La reacción más dura llegó desde la vereda azul y tuvo nombre propio: Diego Rivarola. El histórico exdelantero de Universidad de Chile cuestionó el criterio utilizado para frenar el partido y apuntó directamente a la autoridad regional durante su intervención en ESPN, donde no ocultó su molestia por el momento en que se solicitó el informe:

“¿Por qué no mandaron a hacer el informe antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí. Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. No se quieren hacer responsables”, disparó.

La frase se viralizó rápidamente y volvió a instalar la discusión sobre el trato que recibe la U en partidos considerados de alta complejidad operativa.

"QUE DIGAN DIRECTAMENTE QUE TIENEN MIEDO QUE LA GENTE DE LA U VAYA PARA ALLÁ"



Diego Rivarola mostró todo su enojo con el Delegado Presidencial de la Región del Biobío por no autorizar el duelo de los azules ante Huachipato, siendo que la semana pasada se jugó en el Estadio CAP.

El exfutbolista insistió en que el informe aparece como una medida tardía, considerando que el Estadio CAP-Acero fue utilizado con normalidad el fin de semana anterior.

Y es que Rivarola recordó que hace solo unos días se disputó en Talcahuano el partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, lo que a su juicio deja en evidencia una falta de coherencia en los criterios aplicados por la autoridad.

Desde su perspectiva, el argumento técnico no se condice con la realidad reciente y termina funcionando como una excusa de último minuto para evitar asumir riesgos administrativos frente a un partido que históricamente genera alta convocatoria y tensión.

Durante el mismo espacio televisivo, Marcelo Barticciotto, también panelista del programa, intervino señalando que se trataba de un “partido clase A” y deslizó que existía temor por la eventual presencia de hinchas azules en los alrededores del estadio.

Ese comentario terminó por encender aún más a Rivarola, quien redobló sus críticas: “Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Ese informe lo podían haber pedido la semana pasada”, insistió.

📅 ¿Qué alternativa de fecha se maneja para jugar el Huachipato vs U de Chile?

Ante la imposibilidad de disputar el partido el domingo, surgió como opción moverlo al lunes 9 de febrero, en horario vespertino y solo con público local (abonados).

Sin embargo, la realización del encuentro aún no ha sido confirmada oficialmente y el escenario sigue abierto, a la espera de definiciones formales por parte de Huachipato, la ANFP y la autoridad regional.

📺 ¿Qué dice el acuerdo ANFP–TNT que complica la reprogramación?

El conflicto no es solo logístico. También es reglamentario.

Tras las tensiones de 2025 por la gran cantidad de partidos suspendidos, la ANFP firmó un nuevo acuerdo con TNT Sports que fija plazos estrictos para reprogramaciones.

Según la normativa vigente:

Primero debe fijarse una alternativa dentro de 7 días

Luego existe un plazo máximo de 14 días adicionales

➡️ 21 días en total para disputar el partido

En este caso, al caer el duelo el 8 de febrero, el margen permitiría jugarlo hasta el 1 de marzo, lo que amplía las opciones, pero también tensiona la planificación deportiva y televisiva.

📰 En resumen

El Huachipato vs U de Chile cambió su programación por decisión de la autoridad

Informes de Conaf y Carabineros fueron clave para frenar el partido

Una frase lanzada en TV encendió la molestia en el mundo azul

Rivarola acusó “miedo” y cuestionó el momento del informe

El acuerdo ANFP–TNT limita las reprogramaciones

El partido podría jugarse hasta el 1 de marzo

