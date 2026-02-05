La U de Chile no ha tenido el inicio de temporada que esperaba. Los azules aún no conocen de triunfos en la era de Francisco Meneghini y por si fuera poco, arriesgan ser sancionados por los graves incidentes protagonizados por un grupo de barristas en su debut ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional.

Pero eso no es todo, ya que su próximo partido frente a Huachipato corrió riesgo de suspensión luego que las autoridades no autorizaran el cotejo, el cual finalmente recibió el visto bueno, pero con una medida estricta: jugar a puertas cerradas.

Sin embargo, las malas noticias parecen de nunca acabar en el Centro Deportivo Azul, puesto que recibieron un nuevo golpe en el torneo, esto con miras a su compromiso subsiguiente cuando visiten a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

🚪 La U de Chile recibe un nuevo portazo en el torneo

Luego de enfrentar a los acereros este fin de semana, la U se enfocará en su próximo desafío: Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera. Si bien aún restan varios días para aquel pleito, los universitarios ya recibieron un fuerte portazo.

Esto porque según reveló Emisora Bullanguera, los hinchas del Romántico Viajero no podrán asistir al recinto de La Cisterna, ya que el partido se jugará únicamente con fanáticos del Tino Tino.

El citado medio detalló que el compromiso entre azules y árabes fue catalogado como Clase B y que tendrá un aforo de 3.667 espectadores, los cuales solo podrán alentar al cuadro local.

🏟️ La U de Chile a la espera del Tribunal de Disciplina

De esta forma, el equipo que dirige Francisco Meneghini no podrá contar con sus hinchas en sus próximos dos cruces: ante Huachipato ni tampoco frente a Palestino. Sin embargo, esto podría ser solo el inicio de algo mayor.

Esto porque el conjunto universitario laico fue citado el próximo martes al Tribunal de Disciplina de la ANFP producto de los incidentes protagonizados por sus una parte de su parcialidad en el empate sin goles frente a Audax Italiano.

En ese contexto, las autoridades del fútbol chileno tomarán una decisión respecto a los próximos partidos de la U de Chile en condición de local, los cuales pueden ir desde el cierre de la Galería Sur a jugar algunos compromisos a puertas cerradas.

