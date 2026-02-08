Universidad de Chile y Huachipato animaron un duelo cargado de tensión en Talcahuano, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio Huachipato y sin público en las tribunas por disposición de la autoridad, el duelo estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos por sumar, el regreso goleador de Eduardo Vargas y un desenlace que terminó inclinando la balanza a favor del cuadro acerero.

La U mostró personalidad en el arranque y golpeó temprano con Eduardo Vargas, quien volvió a marcar con la camiseta azul tras 5.165 días, aprovechando un rebote en el área para adelantar a los visitantes. Sin embargo, Huachipato no se desordenó, respondió con intensidad y encontró el empate antes del descanso con un remate lejano de Maximiliano Gutiérrez, que sorprendió a Gabriel Castellón.

🔄 Segundo tiempo: penal atajado y un cierre que lo cambió todo

En el complemento, el partido mantuvo un ritmo alto. Huachipato avisó temprano con un remate de Lionel Altamirano, mientras que Universidad de Chile respondió con intentos desde media distancia y ajustes desde el banco buscando recuperar el control.

El momento que parecía marcar el partido llegó a los 74 minutos, cuando tras revisión del VAR se sancionó penal para Huachipato por una infracción sobre Maximiliano Gutiérrez. Lionel Altamirano se paró frente al balón, pero Gabriel Castellón se lució y contuvo el disparo, manteniendo con vida a la U y transformándose en figura. Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final.

A los 81’, tras un tiro de esquina, Renzo Malanga aprovechó la desconcentración defensiva de Universidad de Chile, sacó un potente remate para vencer a Castellón y decretar el 2-1 definitivo para Huachipato.

⚽ Los goles de Huachipato vs U de Chile

12’ | 0-1 – Eduardo Vargas (U de Chile)

Centro desde la derecha, el balón da en el palo y Eduardo Vargas, atento en el área, empuja la pelota para marcar su primer gol con la camiseta azul tras 5.165 días, desatando el festejo visitante.

🚀💙⚽ ¡Emociones a mil en Talcahuano!



Diego Vargas se proyectó bien y su centro terminó en el poste de Huachipato, pero Turboman estuvo muy atento y abrió la cuenta para #LaU en este #MatchdayDomingo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2026

34’ | 1-1 – Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

Remate de media distancia de Maximiliano Gutiérrez que sorprende a Gabriel Castellón, quien queda mal parado, y los acereros encuentran el empate en Talcahuano.

😮‍💨⚽💯 ¡Dibuje, maestro!



Maximiliano Gutiérrez sacó este tremendo disparo y clavó un golazo en este #MatchdayDomingo, para igualar el partido entre Huachipato y #LaU.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2026

81’ | 2-1 – Renzo Malanga (Huachipato)

Tras un córner, nadie de la U ataca la pelota y Malanga saca un potente remate para dar vuelta el marcador en Talcahuano.

😱⚫🔵 ¡Los Acereros remontan en Talcahuano!



El tiro de esquina nuevamente le trae buenas noticias a Huachipato. Renzo Malanca sacó este tremendo disparo y puso a los dueños de casa arriba en el marcador en este #MatchdayDomingo ante #LaU.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2026

📊 Estadísticas de Huachipato vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Huachipato 2 1 Descanso : 1 1 Finalizado Universidad de Chile Maximiliano Gutierrez 35′

Renzo Malanca 81′ Claudio Sepulveda 45′

Sebastian Mella 86′ Eduardo Vargas 13′ Fabian Hormazabal 72′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ Huachipato Sustitución entra : Sebastian Melgarejo 90 + 5 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez 86 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Sebastian Mella 85 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Ignacio Vasquez 85 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Nicolas Ramirez 84 ‘ Huachipato Sustitución entra : Javier Carcamo 84 ‘ Huachipato Sustitución sale : Nicolas Vargas 84 ‘ Huachipato Sustitución entra : Claudio Torres 84 ‘ Huachipato Sustitución sale : Martin Ezequiel Canete 81 ‘ Huachipato Gol regular : Renzo Malanca 76 ‘ Huachipato Penalti fallado : Lionel Altamirano 72 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal 71 ‘ Huachipato Sustitución entra : Jose Castro 71 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez 71 ‘ Huachipato Sustitución entra : Maicol Leon 71 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lucas Velasquez 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Maximiliano Guerrero 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Javier Altamirano 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Marcelo Morales 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Diego Vargas 45 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Claudio Sepulveda 35 ‘ Huachipato Gol regular : Maximiliano Gutierrez 13 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Eduardo Vargas [ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +5 ‘ ] Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Sebastian Melgarejo. Amonestación para Sebastian Mella. Cambio: se retira Nicolas Ramirez y entra en su lugar Ignacio Vasquez. Cambio: se retira Nicolas Vargas y entra en su lugar Javier Carcamo. Cambio: se retira Martin Ezequiel Canete y entra en su lugar Claudio Torres. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Renzo Malanca! FALLO – Lionel Altamirano lanza el penalti, pero no lo convierte. Amonestación para Fabian Hormazabal. Cambio: se retira Maximiliano Rodriguez y entra en su lugar Jose Castro. Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Maicol Leon. Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Maximiliano Guerrero. Cambio: se retira Diego Vargas y entra en su lugar Marcelo Morales. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Claudio Sepulveda. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gutierrez! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas! El árbitro da inicio al encuentro. Huachipato Huachipato 4-2-3-1 1 Sebastian

Mella 15 Maximiliano

Rodriguez 13 Renzo

Malanca 5 Rafael

Caroca 27 Lucas

Velasquez 14 Nicolas

Vargas 6 Claudio

Sepulveda 28 Maximiliano

Gutierrez 8 Santiago

Silva 10 Martin

Ezequiel

Canete 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

12 Christian Bravo



4 Jose Castro



7 Mario Briceno



20 Cristian Toro



22 Javier Carcamo



24 Maicol Leon



29 Claudio Torres



30 Kevin Altez



38 Sebastian Melgarejo

Universidad de Chile Universidad de Chile 3-4-2-1 25 Gabriel

Castellon 5 Nicolas

Ramirez 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 17 Fabian

Hormazabal 8 Israel

Poblete 20 Charles

Aránguiz 4 Diego

Vargas 19 Javier

Altamirano 10 Lucas

Assadi 11 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Francisco Meneghini

Suplentes

1 Cristopher Toselli



6 Nicolas Fernandez



7 Maximiliano Guerrero



14 Marcelo Morales



23 Ignacio Vasquez



24 Lucas Romero



28 Agustin Arce



31 Bianneider Tamayo



32 Martin Espinoza Pino

9 Faltas Cometidas 12 2 Fuera de Juego 0 40 Posesión de Balón 60 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tiros Fuera 5 8 Tiros a Puerta 3 7 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 6 1 Penaltis 0 0 Tiros Libres 11 0 Paradas 1 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 6 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 6 Corners 1ª Mitad 4 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 8 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 4 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 UNI 08/02/2026 HUA 1 – 0 UNI 02/11/2025 UNI 5 – 1 HUA 18/05/2025 HUA 1 – 2 UNI 24/09/2024 HUA 0 – 4 UNI 28/04/2024

🔍 ¿Cómo queda Huachipato y U de Chile en la tabla?

Tras la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, el triunfo en Talcahuano le permite a Huachipato meterse en el grupo de equipos que suma 3 puntos, ubicándose en la zona media-alta de la tabla luego de dejar atrás la derrota del debut. El cuadro acerero registra 1 triunfo y 1 derrota, con diferencia de gol neutra, y comienza a afirmarse en el arranque del torneo.

Universidad de Chile, en tanto, vuelve a quedar al debe. Con la caída ante Huachipato, la U suma 1 punto en dos partidos, producto de un empate y una derrota, con dos goles en contra y todavía sin conocer la victoria en el campeonato. El equipo azul se instala en la parte baja de la tabla, en un inicio que vuelve a generar presión temprana.

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Chile?

⚙️ Huachipato

🆚 Everton

📆 Viernes 13 de febrero

🕕 18:00 horas

🔵 Universidad de Chile

🆚 Palestino

📆 Viernes 13 de febrero

🕣 20:30 horas

Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen