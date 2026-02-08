Universidad de Chile y Huachipato animaron un duelo cargado de tensión en Talcahuano, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio Huachipato y sin público en las tribunas por disposición de la autoridad, el duelo estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos por sumar, el regreso goleador de Eduardo Vargas y un desenlace que terminó inclinando la balanza a favor del cuadro acerero.
La U mostró personalidad en el arranque y golpeó temprano con Eduardo Vargas, quien volvió a marcar con la camiseta azul tras 5.165 días, aprovechando un rebote en el área para adelantar a los visitantes. Sin embargo, Huachipato no se desordenó, respondió con intensidad y encontró el empate antes del descanso con un remate lejano de Maximiliano Gutiérrez, que sorprendió a Gabriel Castellón.
🔄 Segundo tiempo: penal atajado y un cierre que lo cambió todo
En el complemento, el partido mantuvo un ritmo alto. Huachipato avisó temprano con un remate de Lionel Altamirano, mientras que Universidad de Chile respondió con intentos desde media distancia y ajustes desde el banco buscando recuperar el control.
El momento que parecía marcar el partido llegó a los 74 minutos, cuando tras revisión del VAR se sancionó penal para Huachipato por una infracción sobre Maximiliano Gutiérrez. Lionel Altamirano se paró frente al balón, pero Gabriel Castellón se lució y contuvo el disparo, manteniendo con vida a la U y transformándose en figura. Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final.
A los 81’, tras un tiro de esquina, Renzo Malanga aprovechó la desconcentración defensiva de Universidad de Chile, sacó un potente remate para vencer a Castellón y decretar el 2-1 definitivo para Huachipato.
⚽ Los goles de Huachipato vs U de Chile
12’ | 0-1 – Eduardo Vargas (U de Chile)
Centro desde la derecha, el balón da en el palo y Eduardo Vargas, atento en el área, empuja la pelota para marcar su primer gol con la camiseta azul tras 5.165 días, desatando el festejo visitante.
34’ | 1-1 – Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)
Remate de media distancia de Maximiliano Gutiérrez que sorprende a Gabriel Castellón, quien queda mal parado, y los acereros encuentran el empate en Talcahuano.
81’ | 2-1 – Renzo Malanga (Huachipato)
Tras un córner, nadie de la U ataca la pelota y Malanga saca un potente remate para dar vuelta el marcador en Talcahuano.
📊 Estadísticas de Huachipato vs U de Chile
- Maximiliano Gutierrez 35′
- Renzo Malanca 81′
- Claudio Sepulveda 45′
- Sebastian Mella 86′
- Eduardo Vargas 13′
- Fabian Hormazabal 72′
Mella
Rodriguez
Malanca
Caroca
Velasquez
Vargas
Sepulveda
Gutierrez
Silva
Ezequiel
Canete
Altamirano
🔍 ¿Cómo queda Huachipato y U de Chile en la tabla?
Tras la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, el triunfo en Talcahuano le permite a Huachipato meterse en el grupo de equipos que suma 3 puntos, ubicándose en la zona media-alta de la tabla luego de dejar atrás la derrota del debut. El cuadro acerero registra 1 triunfo y 1 derrota, con diferencia de gol neutra, y comienza a afirmarse en el arranque del torneo.
Universidad de Chile, en tanto, vuelve a quedar al debe. Con la caída ante Huachipato, la U suma 1 punto en dos partidos, producto de un empate y una derrota, con dos goles en contra y todavía sin conocer la victoria en el campeonato. El equipo azul se instala en la parte baja de la tabla, en un inicio que vuelve a generar presión temprana.
🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Chile?
⚙️ Huachipato
🆚 Everton
📆 Viernes 13 de febrero
🕕 18:00 horas
🔵 Universidad de Chile
🆚 Palestino
📆 Viernes 13 de febrero
🕣 20:30 horas
Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.
📰 En resumen
- Eduardo Vargas volvió a marcar con la camiseta de la U tras 5.165 días
- Huachipato empató con Gutiérrez y lo dio vuelta en el cierre
- Gabriel Castellón atajó un penal clave en el segundo tiempo
- Renzo Malanga sentenció el partido a los 81’
- La U vuelve a tropezar; Huachipato celebra en casa