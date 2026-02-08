Universidad de Chile y Huachipato animaron un duelo cargado de tensión en Talcahuano, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el Estadio Huachipato y sin público en las tribunas por disposición de la autoridad, el duelo estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos por sumar, el regreso goleador de Eduardo Vargas y un desenlace que terminó inclinando la balanza a favor del cuadro acerero.

La U mostró personalidad en el arranque y golpeó temprano con Eduardo Vargas, quien volvió a marcar con la camiseta azul tras 5.165 días, aprovechando un rebote en el área para adelantar a los visitantes. Sin embargo, Huachipato no se desordenó, respondió con intensidad y encontró el empate antes del descanso con un remate lejano de Maximiliano Gutiérrez, que sorprendió a Gabriel Castellón.

🔄 Segundo tiempo: penal atajado y un cierre que lo cambió todo

En el complemento, el partido mantuvo un ritmo alto. Huachipato avisó temprano con un remate de Lionel Altamirano, mientras que Universidad de Chile respondió con intentos desde media distancia y ajustes desde el banco buscando recuperar el control.

El momento que parecía marcar el partido llegó a los 74 minutos, cuando tras revisión del VAR se sancionó penal para Huachipato por una infracción sobre Maximiliano Gutiérrez. Lionel Altamirano se paró frente al balón, pero Gabriel Castellón se lució y contuvo el disparo, manteniendo con vida a la U y transformándose en figura. Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final.

A los 81’, tras un tiro de esquinaRenzo Malanga aprovechó la desconcentración defensiva de Universidad de Chile, sacó un potente remate para vencer a Castellón y decretar el 2-1 definitivo para Huachipato.

⚽ Los goles de Huachipato vs U de Chile

12’ | 0-1 – Eduardo Vargas (U de Chile)
Centro desde la derecha, el balón da en el palo y Eduardo Vargas, atento en el área, empuja la pelota para marcar su primer gol con la camiseta azul tras 5.165 días, desatando el festejo visitante.

34’ | 1-1 – Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)
Remate de media distancia de Maximiliano Gutiérrez que sorprende a Gabriel Castellón, quien queda mal parado, y los acereros encuentran el empate en Talcahuano.

81’ | 2-1 – Renzo Malanga (Huachipato)
Tras un córner, nadie de la U ataca la pelota y Malanga saca un potente remate para dar vuelta el marcador en Talcahuano.

📊 Estadísticas de Huachipato vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Huachipato
08/02/2026 12:00
2
1
Descanso : 1 1
Finalizado
Universidad de Chile
  • Maximiliano Gutierrez 35′
  • Renzo Malanca 81′
  • Claudio Sepulveda 45′
  • Sebastian Mella 86′
  • Eduardo Vargas 13′
  • Fabian Hormazabal 72′
  • Estadísticas de equipos
90 + 5 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Sebastian Melgarejo
90 + 5 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez
86 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Sebastian Mella
85 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Ignacio Vasquez
85 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Nicolas Ramirez
84 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Javier Carcamo
84 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Nicolas Vargas
84 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Claudio Torres
84 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Martin Ezequiel Canete
81 ‘
Huachipato
Gol regular : Renzo Malanca
76 ‘
Huachipato
Penalti fallado : Lionel Altamirano
72 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Fabian Hormazabal
71 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Jose Castro
71 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez
71 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Maicol Leon
71 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lucas Velasquez
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Maximiliano Guerrero
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Javier Altamirano
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Marcelo Morales
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Diego Vargas
45 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Claudio Sepulveda
35 ‘
Huachipato
Gol regular : Maximiliano Gutierrez
13 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Eduardo Vargas
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +5 ‘ ] Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Sebastian Melgarejo.
Amonestación para Sebastian Mella.
Cambio: se retira Nicolas Ramirez y entra en su lugar Ignacio Vasquez.
Cambio: se retira Nicolas Vargas y entra en su lugar Javier Carcamo.
Cambio: se retira Martin Ezequiel Canete y entra en su lugar Claudio Torres.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Renzo Malanca!
FALLO – Lionel Altamirano lanza el penalti, pero no lo convierte.
Amonestación para Fabian Hormazabal.
Cambio: se retira Maximiliano Rodriguez y entra en su lugar Jose Castro.
Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Maicol Leon.
Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Maximiliano Guerrero.
Cambio: se retira Diego Vargas y entra en su lugar Marcelo Morales.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Claudio Sepulveda.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gutierrez!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas!
El árbitro da inicio al encuentro.
Huachipato
4-2-3-1
Sebastian Mella 1
Sebastian
Mella
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Martin Ezequiel Canete 10
Martin
Ezequiel
Canete
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Universidad de Chile
3-4-2-1
9
Faltas Cometidas
12
2
Fuera de Juego
0
40
Posesión de Balón
60
2
Tarjetas Amarillas
1
3
Tiros Fuera
5
8
Tiros a Puerta
3
7
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
6
1
Penaltis
0
0
Tiros Libres
11
0
Paradas
1
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
6
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
6
Corners 1ª Mitad
4
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 UNI 08/02/2026
HUA 1 – 0 UNI 02/11/2025
UNI 5 – 1 HUA 18/05/2025
HUA 1 – 2 UNI 24/09/2024
HUA 0 – 4 UNI 28/04/2024

🔍 ¿Cómo queda Huachipato y U de Chile en la tabla?

Tras la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, el triunfo en Talcahuano le permite a Huachipato meterse en el grupo de equipos que suma 3 puntos, ubicándose en la zona media-alta de la tabla luego de dejar atrás la derrota del debut. El cuadro acerero registra 1 triunfo y 1 derrota, con diferencia de gol neutra, y comienza a afirmarse en el arranque del torneo.

Universidad de Chile, en tanto, vuelve a quedar al debe. Con la caída ante Huachipato, la U suma 1 punto en dos partidos, producto de un empate y una derrota, con dos goles en contra y todavía sin conocer la victoria en el campeonato. El equipo azul se instala en la parte baja de la tabla, en un inicio que vuelve a generar presión temprana.

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Chile?

⚙️ Huachipato

🆚 Everton
📆 Viernes 13 de febrero
🕕 18:00 horas

🔵 Universidad de Chile

🆚 Palestino
📆 Viernes 13 de febrero
🕣 20:30 horas

Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen

  • Eduardo Vargas volvió a marcar con la camiseta de la U tras 5.165 días
  • Huachipato empató con Gutiérrez y lo dio vuelta en el cierre
  • Gabriel Castellón atajó un penal clave en el segundo tiempo
  • Renzo Malanga sentenció el partido a los 81’
  • La U vuelve a tropezar; Huachipato celebra en casa

