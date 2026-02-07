El inicio de temporada de Universidad de Chile ha estado lejos de lo esperado. Al empate sin goles frente a Audax Italiano se sumaron expulsiones, sanciones y un clima de tensión que no ayuda a estabilizar el proyecto de Francisco Meneghini.

En ese escenario, Juan Martín Lucero vuelve a quedar bajo la lupa. Pese a que su expulsión ya fue castigada con una sola fecha, el delantero recibió una nueva citación al Tribunal de Disciplina por un motivo que no tiene relación directa con una infracción dentro del campo de juego.

❓ ¿Por qué Juan Martín Lucero fue citado al Tribunal de Disciplina?

La citación del delantero responde a una nueva normativa que comenzó a regir esta temporada en el Campeonato Nacional 2026, de acuerdo a reportes de La Magia Azul.

Según establece el reglamento actualizado, los jugadores expulsados no pueden entregar declaraciones en zona mixta una vez finalizado el partido. Ese protocolo fue infringido tras el empate ante Audax Italiano, cuando Lucero habló con la prensa pese a haber visto tarjeta roja durante el encuentro. Ese hecho activó automáticamente la citación del atacante al Tribunal.

🧠 ¿Qué dice la nueva regla que rige en el Campeonato Nacional 2026?

La norma busca ordenar el comportamiento posterior a los partidos y evitar declaraciones en caliente por parte de futbolistas sancionados.

Lucero se convirtió así en el primer jugador citado bajo esta disposición, transformándose en un caso testigo dentro del torneo. La situación genera especial atención, ya que sentará un precedente para futuras fechas del campeonato.

🟥 ¿Puede recibir una nueva sanción Juan Martín Lucero?

En el entorno de Universidad de Chile no se espera un castigo deportivo adicional para el delantero.

Las sanciones que se evalúan, en caso de existir, apuntan más bien a:

una amonestación formal , o

, o una eventual multa económica.

De todos modos, la comparecencia ante el Tribunal será clave para definir cómo se aplicará esta regla de aquí en adelante.

⚽ ¿Cuál es el castigo deportivo que ya recibió Lucero?

Por la expulsión directa ante Audax Italiano, el atacante fue sancionado con una fecha de suspensión, la cual cumplirá en el próximo partido del torneo. Distinta fue la situación del lateral Felipe Salomoni, quien recibió dos fechas de castigo y quedó descartado para los duelos ante Huachipato y Palestino.

📅 ¿Cuál es el próximo partido de la U de Chile?

La U volverá a la cancha este fin de semana por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026.

🆚 Rival: Huachipato

📆 Fecha: Domingo 8 de febrero

🕛 Hora: 12:00

🏟️ Estadio: CAP Acero, Talcahuano

🚫 Partido sin público

Un duelo clave para recuperar terreno futbolístico… y bajar el ruido externo que rodea al equipo.

📰 En resumen

Juan Martín Lucero fue citado nuevamente al Tribunal de Disciplina

La razón es una nueva norma que prohíbe declaraciones tras ser expulsado

El delantero habló con la prensa tras el empate ante Audax

No se espera una sanción deportiva adicional

La U visita a Huachipato este domingo, sin público

📣 Sigue leyendo AlAireLibre.cl para conocer la resolución del Tribunal, el impacto de esta nueva norma y todo lo que rodea el complejo arranque de temporada de Universidad de Chile.