El Campeonato Nacional 2026 vive este domingo 8 de febrero un duelo de alto voltaje en Talcahuano. Desde las 12:00 horas, Huachipato recibe a Universidad de Chile en el Estadio Huachipato, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo y que se jugará sin público en las tribunas, tras la resolución adoptada por la Delegación Presidencial del Biobío.

El contexto es exigente para ambos. El cuadro acerero llega golpeado tras caer por 1-0 ante Cobresal en la jornada inaugural, en un encuentro donde compitió hasta el final pero no logró sumar. La U, en tanto, debutó con un empate sin goles frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un partido marcado por expulsiones, interrupciones y un desarrollo trabado que dejó sensaciones divididas en el equipo azul. Con ambos ubicados en la parte baja de la tabla tras la primera fecha, el choque en el CAP aparece como clave para empezar a tomar aire en el arranque del torneo.

A lo futbolístico se suma un factor extra: el duelo se jugará a puertas cerradas. La autoridad regional autorizó el partido solo bajo la condición de no contar con público, considerando antecedentes de seguridad y la complejidad del entorno del estadio. Un escenario atípico que agrega tensión y condiciona el desarrollo de un compromiso ya cargado de presión.

El encuentro será dirigido por Rodrigo Carvajal Molina, acompañado por Claudio Urrutia Córdova y Aldo Gómez Sandoval como árbitros asistentes. El cuarto árbitro será Cristián Galaz Sepúlveda, mientras que en el VAR estará Mario Salvo Sepúlveda, con Edson Cisternas Torres como AVAR.

