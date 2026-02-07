Huachipato y la U de Chile se enfrentan este domingo 8 de febrero de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso, que se jugará a puertas cerradas, será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

Ambos elencos llegan sin conocer de triunfos en la reciente edición del torneo. En la primera jornada los acereros cayeron por la cuenta mínima en su visita a Cobresal, mientras que los azules igualaron sin goles ante Audax Italiano en condición de local.

📡 ¿Quién transmite en vivo Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Huachipato y la U de Chile será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs U de Chile?

Huachipato vs U de Chile se enfrentan este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero

🕛 Hora: 12:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano

🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs U de Chile

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

Rodrigo Carvajal. 1er asistente: Claudio Urrutia.

Claudio Urrutia. 2do asistente: Aldo Gómez.

Aldo Gómez. Cuarto árbitro: Cristian Galaz.

Cristian Galaz. VAR: Mario Salvo.

Mario Salvo. AVAR: Edson Cisternas.

🔵⚫ El XI de Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Rodrigo Odriozola; Maico León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Nicolás Vargas; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

🔵 El XI de U de Chile vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Lucas Romero, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Javier Altamirano; Octavio Rivero. DT: Francisco Meneghini.

