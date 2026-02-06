La U de Chile se alista para visitar a Huachipato por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que se jugará en Talcahuano y sin público por decisión de la Delegación Presidencial del Biobío. En la antesala, Johnny Herrera salió al ruedo en Todos Somos Técnicos para poner presión sobre Francisco “Paqui” Meneghini y remarcar que, a su juicio, la U “tiene el mejor plantel del fútbol chileno”. Con Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como grandes caras nuevas, el histórico arquero cree que no hay margen para excusas en este arranque de temporada.

Herrera entiende que el estreno ante Audax Italiano estuvo marcado por los incidentes del Estadio Nacional y un contexto que condicionó por completo el espectáculo. Pero su mensaje es claro: desde este fin de semana, el hincha quiere empezar a ver una versión reconocible de la U de Paqui, con un equipo protagonista, agresivo y acorde al nivel del plantel que armó Azul Azul para 2026.

Después del tropiezo inicial, el duelo frente a Huachipato se vuelve el primer examen real para medir si este grupo está para pelear el título que Herrera viene pidiéndole a la dirigencia desde el anuncio de Meneghini como técnico. Y la exigencia del “Samurái” apunta directo tanto al juego como a la respuesta mental del plantel que hoy, por nombres, ilusiona a todo el mundo azul.

🔵 ¿Qué le pide Johnny Herrera a la U de Paqui?

Para Johnny Herrera, la hora de las palabras ya pasó y ahora toca ver en cancha la idea que Paqui describió en sus primeras entrevistas: un equipo que corra riesgos, que vaya a buscar los partidos y que juegue siempre hacia adelante. “Ahora deberíamos ver a la U de Paqui, lo que comentó él acá, un equipo con los riesgos que iba a correr, que iba a buscar los partidos e ir siempre para adelante, tiene un gran plantel, para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno”, lanzó el ex capitán en TNT Sports.

El ídolo azul ya había respaldado públicamente la llegada de Meneghini, al que definió como la continuidad del trabajo que dejó Gustavo Álvarez y como un DT capaz de pelear el campeonato “sin problema” si le apuntaban a los refuerzos. Por eso, su discurso cambió de tono: de la bienvenida y los buenos deseos, pasó a la exigencia frontal de ver un equipo acorde a la inversión y al peso de los nombres que hoy componen la U 2026.

🚨 ¿Cómo influyeron los incidentes del Nacional en el debut?

Herrera fue tajante al momento de evaluar el 0-0 ante Audax: para él, el sinfín de interrupciones, lanzamientos de objetos y tensión en las tribunas hicieron imposible que la U desplegara la propuesta que Paqui había trabajado en pretemporada. En esa línea, el ex portero entiende ese partido casi como un punto muerto desde el análisis futbolístico, más cercano a la supervivencia que a un verdadero estreno de un proyecto.

Por lo mismo, fija el duelo con Huachipato —programado para el domingo 8 de febrero al mediodía y sin público en el CAP Acero— como el arranque real de la era Meneghini. Sin el ruido del Nacional y con un entorno más controlado, Herrera espera que la U muestre automatismos, presión alta y convencimiento en la idea, algo que hasta ahora solo se vio a ratos en los amistosos de verano.

⭐ ¿Por qué Herrera habla del “mejor plantel del fútbol chileno”?

El “Samurái” se apoya en un dato evidente: pocas veces en los últimos años Universidad de Chile había armado un plantel tan profundo y con tanta jerarquía ofensiva como el de esta temporada. Eduardo Vargas volvió tras 14 años para liderar el ataque; Lucas Romero llegó a darle equilibrio y personalidad al mediocampo; Octavio Rivero aterrizó desde Barcelona SC; y Juan Martín Lucero se sumó como el último gran golpe del mercado azul.

Herrera valora que Paqui tome un equipo “70-80% hecho”, como él mismo definió hace unas semanas, y que los refuerzos llegaran con la base ya consolidada. Esa combinación de continuidad más experiencia le permite sostener que la U está en condiciones de pelear el campeonato “sin problema”, siempre que el cuerpo técnico acierte en las decisiones y logre que las piezas se conecten rápido en ataque.

🎯 ¿Qué tarea les asigna a los delanteros de la U?

Donde Johnny pone la lupa con más fuerza es en la delantera, la zona de la cancha donde la U cambió casi por completo su fisonomía respecto de 2025. “En el ataque los tres jugadores son nuevos”, recordó, apuntando a que Vargas, Rivero y Lucero necesitan partidos juntos para conocerse y ajustar detalles clave como la dirección y la fuerza de los centros, los movimientos de ruptura y las diagonales.

Para el ex arquero, esa asociación solo se construye jugando, repitiendo sociedades y entendiendo de memoria dónde y cómo se mueve cada compañero en el último tercio de la cancha. Su tarea para los atacantes es clara: con el correr de las fechas, esta U “deberá ir afinando mucho más” hasta convertirse en un equipo capaz de sostener su poder ofensivo tanto en el Nacional como de visita, partiendo por esta prueba sin público ante Huachipato.

📰 En resumen

Johnny Herrera elevó la exigencia a la U de Chile tras el debut ante Audax Italiano

Asegura que el plantel 2026 es el mejor del fútbol chileno y que ya no hay margen para excusas

Apunta a un equipo protagonista, agresivo y fiel a la idea que prometió Paqui Meneghini

Considera el duelo ante Huachipato como el primer examen real del nuevo ciclo

del nuevo ciclo Pone el foco en la delantera: Vargas, Rivero y Lucero deben empezar a conectarse rápido

